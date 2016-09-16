Свежий выпуск
​И сувенир востребован
Михаил ТЁ, Тараз

В ежегодном состязании, проходившем в бизнес-центре Arai-plaza, приняли участие 72 жамбылских товаропроизводителя. Его основными целями являются активизация деятельности крупных отечественных предприятий и предпринимателей, повышение качества товаров и насыщение казахстанского рынка собственной продукцией.

По традиции конкурсанты соревновались в трех номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары». Среди участников были как крупные компании, давно зарекомендовавшие себя на рынке, так и новички, впервые участвовавшие в конкурсе.

Официальный старт конкурсу дал заместитель акима области Тимур Жанке, отметивший важность и значимость мероприятия, а также высоко оценивший организацию меро­приятия. Конкурс прошел в новом для региона формате – все выступления гостей и экспертов сопровождались видеопрезентациями, а паузы заполняли выступления артистов областной филармонии.

На конкурсе были представлены строительные материалы, продовольственные товары, одежда, обувь, мебель, шторы и многое другое. Не случайно большое внимание на сей раз уделено сувенирной продукции, которую выставили 17 сельских и городских производителей. Как сказала директор Палаты предпринимателей Жамбылской области Карлыгаш Аралбекова, буквально в следующем году в Казахстане состоится грандиозное событие мирового масштаба – Международная выставка «ЭКСПО-2017», и регион активно готовится к нему.

– В нашей области немало достойных компаний, чьи товары сегодня являются конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешних рынках. Участие в конкурсе дает возможность заявить о себе и получить оценку своего труда экспертами и населением, а также мотивацию для нового качественного скачка, – отметила Карлыгаш Аралбекова.

Выбрать победителей жюри оказалось нелегко. Для более полной картины предварительно, до состязания, члены экспертной группы посетили конкурсантов непосредственно на местах, чтобы ознакомиться не только с выпускаемой продукцией, но и с производством и персоналом.

В итоге из общего количества участников выбрали девять производителей, которым предстоит защищать честь области на республиканском конкурсе. Так, «Лучшие товары производственного назначения», по мнению жюри, производит таразское ТОО «Арайстроймаркет-2003», выпускающее биметаллические и алюминиевые радиаторы, бетон и асфальт. Второе место в этой группе присудили АО «Жамбылгипс», представляющему областной центр и изготавливающему сухие строительные смеси, гипсокартон и гипсовый камень. Замкнуло тройку лидеров ТОО «Katsa», выпускающее битумные, асфальтовые, щебеночно-гравийные и песчаные смеси.

ТОО «ТаразКож­Обувь», специализирующееся на производстве обуви и кожи, признано победителем в номинации «Лучшие товары для населения». Ниже расположились ТОО «Рысбаева и Ко», занимающееся выпуском сувенирной и полиграфической продукции, и индивидуальный предприниматель Адилхан Кадирбаев, изготавливающий шубы, безрукавки и тапочки.

В номинации «Лучшие продовольственные товары» третьего места удостоен производитель меда и продуктов пчеловодства из Кордайского района – ИП «Ромащенко В. Ф.». Второе место досталось ТОО «Kaz-Ir Agro» из Шуского района, выпускающему сафлоровое масло, семена и жмых. Кубок и диплом победителя вручили таразскому производителю кумыса – ТОО «Зан».

– Мы активно принимаем участие в конкурсах для бизнесменов, только в нынешнем году были со своей продукцией в Кыргызстане, Якутии, где заняли призовые места. В данном конкурсе принимали участие впервые, и для нас это полезный и интересный опыт. Сегодня мы представили четыре вида национального напитка – кумыса. Очень рады, что наша продукция так высоко оценена, – поделился впечатлениями директор ТОО «Зан» Дуйсенбек Ыбыналиев.

В рамках «Лучшего товара Казахстана» также проходил дополнительный конкурс – «Открытие года» – среди начинающих женщин-предпринимательниц. Все они – жительницы районов области, которые, благодаря поддержке Совета деловых женщин региональной палаты предпринимателей, смогли начать свое дело. На суд экспертной группы свои товары представили 24 конкурсантки. Здесь можно было увидеть расписные тарелки, сувениры ручной работы, украшения из натуральных камней, кукол, игрушки, приданое для невест и национальную одежду. При выборе победителя жюри руководствовалось такими критериями, как коммерческая привлекательность товара, композиционное решение и эстетическо-художественное содержание, технология и конструкция, качество материала и возможность наладить серийное производство.

В результате дипломы третьей и второй степеней в номинации «Открытие года Совета деловых женщин» вручили таразским авторам изысканных изделий: из войлока – Наталье Мирошниковой и предпринимательнице Елене Никитиной, которая представила искусно расписанные тарелки и бутылки. Главный приз достался Айгуль Разаковой, руководителю ОО «Молодежный клуб «Детско-юношеский центр «Айналайын» из Жамбылского района, производящего оригинальные игрушки, а также приданое для невест, которое представило свою новую продукцию – традиционные игрушки асык и лянга, а также детские развивающие книжки из войлока. 

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