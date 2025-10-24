В торжественном мероприятии приняла участие министр культуры и информации Аида Балаева. Обращаясь к зрителям, министр зачитала поздравление от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Президент отметил, что певицу по праву считают одной из ярчайших представительниц отечественного искусства – исполнительницей с неповторимым тембром.

«Вы покоряете сердца зрителей своим блестящим исполнением знаменитых отечественных и мировых оперных произ­ведений, а также лирических песен. Ваш природный талант и неус­танный труд вносят огромный вклад в приумножение культурного и духовного богатства нашей страны. Благодаря высокой образованности и благородным человеческим качествам Вы пользуетесь заслуженным уважением и почетом среди современников», – говорится в поздравлении Главы государства.

Толкын Забирова – обладательница уникального голоса, в котором переплетаются восточная нежность и сила степного ветра. Лейтмотивом концерта стали такие слова: «Один вечер. Один голос. Живое исполнение. И тысячи прикосновений к душе».

В концертной программе прозвучали любимые миллионами казахстанцев произведения зарубежных и отечественных композиторов: «Вечная любовь», Adagio, PerAmore, Perte, «Қара маған қара», «Өмірге ғашықпын», «Сен үшін», «Бұлбұл әні», «Жүрек» (CoverShow), «Сағына беремін» (Cover Show) и многие другие.

В 2024 году Толкын Забирова была награждена орденом «Парасат».