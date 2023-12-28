И в дождь, и в снег

Общество
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Кадиша Ныгмет

Ученые ЕНУ создают суперасфальт для казахстанских дорог.

фото предоставлено ЕНУ

Ученые Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева приступили к работе по внедрению технологии Superpave («Суперасфальт»). Преимущество технологии в том, что при проектировании асфальтобетона учитываются климатические факторы, транспортная нагрузка, интенсивность движения и качество сырьевых материалов, тем самым увеличивается срок годности дорожного покрытия.

Первый в Казахстане строительно-технический инжиниринговый центр по оказанию полного цикла аккредитованных услуг строительного, дорожно-строительного сектора создан на базе ЕНУ, где разрабатываются экоэффективные технологии для суперасфальта.

Ученые университета при разработке отечественных стандартов используют материалы местных производителей. Специальные добавки для асфальта уже разработаны. Перед внедрением инновационных асфальтобетонов в производство ученые ЕНУ проводят испытания образцов на современном оборудовании, имитирующем многолетний проезд транспорта, а также на колееобразовании при различной нагрузке, и климатические условия, включая дождь и снег.

– Преимущество технологии Superpave в том, что она учитывает климатические условия нашей страны. Битумная смесь разрабатывается исходя из особенностей региона. При помощи уникальных приборов проводятся испытания, в которых имитируется процесс старения асфальта. Другой важной особенностью технологии Superpave, которая успешно реализуется в лаборатории ЕНУ, является создание образца, полностью идентичного реальному участку дороги. Если образец в процессе испытания в лаборатории показывает соответствующие нормам результаты, такие же результаты будут достигнуты при реальной эксплуатации дороги. Наш проект открывает путь к устойчивому развитию за счет использования «зеленых» технологий в разработке инновационных дорожных и строительных материалов, – рассказала руководитель научного проекта, директор департамента развития инноваций ЕНУ Асель Джексембаева.

Сейчас в научных лабораториях ЕНУ вместе работают ученые Европы и Азии, результатом такой коллаборации может стать успешное внедрение суперасфальтной технологии в разных странах. При этом, как отмечают исследователи ЕНУ, зарубежные стандарты будут максимально адаптированы к климатическим особенностям всех регионов Казахстана.

#ЕНУ #дороги #ученые #технология #суперасфальт #Superpave

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