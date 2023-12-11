И звезда с звездою говорит

Перед началом концерта зрителям предоставили возможность познакомиться с уникальной выставкой «Арт-маскарад», экспонатами которой стали воссозданные по эскизам начала XX века театральные костюмы. Гости смогли лицезреть работы Льва Бакста и Александра Головина, известных своим сот­рудничеством с «Русскими сезонами» Сергея Дягилева.

Воссозданные петербургской художницей Никой Велегжаниновой костюмы Александра Головина для лермонтовской пьесы «Маскарад» предоставили зрителям возможность перенестись на сцену, где 25 февраля 1917 года состоя­лась премьера гениально срежиссированного Всеволодом Мейерхольдом спектакля, который современники назовут «реквиемом уходящей эпохе».

Из работ Льва Бакста наибольшее внимание привлек костюм жены Потифара, эскиз которого был создан художником для балета «Легенда об Иосифе».

При взгляде на него вспоминается давно бытующее среди критиков мнение, будто роскошные костюмы Бакста так впечатлили зрителей, что затмили собой сам балет, который, по словам артиста Сергея Григорьева, в конце концов «дал осечку».

Как бы то ни было, костюм, созданный в лучших венецианских традициях, не оставил гостей театра равнодушными, и сфотографироваться с ним хотел каждый второй.

Гала-концерт, организованный Мос­ковским музыкальным театром «Геликон-опера» в творческом содружестве с коллективом Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», открыла министр культуры и информации РК Аида Балаева. В своем выступлении она подчеркнула роль Сергея Дягилева, внесшего огромный вклад в популяризацию русской культуры и искусства за рубежом.

– В течение года нашими российскими коллегами был представлен целый комплекс культурных мероприятий, оставивший неизгладимое впечатление в сердцах казахстанцев. Это залог крепких дружественных отношений между двумя странами, ведь сегодня культура играет важную роль в создании единства человечества. Она объединяет людей разных национальностей и религий, поз­воляет им найти общий язык и прийти к пониманию друг друга. Никто не станет отрицать, что музыкальное искусство – великая сила, призывающая нас к благородным надеждам и устремлениям, пробуждающая в сердцах самые нежные и возвышенные чувства, – отметила Аида Балаева.

Заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев в свою очередь отметил, что культурные связи России и Казахстана складывались на протяжении нескольких веков.

– «Русские сезоны» дали нам возможность привезти в дружественный, братский Казахстан большое количество российских творческих коллективов. Это позволило показать нашим соседям и друзьям все, чем богата российская культура. Я очень рассчитываю на то, что мы сегодняшним чудесным концертом дружбы дадим начало новому этапу наших отношений, – отметил Андрей Малышев.

Программа гала-концерта была построена таким образом, чтобы дать слушателям возможность ознакомиться с лучшими образцами мировой классики. Так, например, в исполнении Максима Перебейноса можно было услышать знаменитую каватину Фигаро, фраза из которой – «Фигаро здесь, Фигаро там» – знакома даже тем, кто не питает особой любви к театральному искусству.

Погрузившись в образ степного мыс­лителя, Азамат Желтыргузов блестяще исполнил арию Абая из одноименной оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Бурных аплодисментов удостоилась исполненная Медетом Чотабаевым ария Каварадосси из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Вокальное мастерство артиста так вдохновило слушателей, что они нас­тойчиво вызывали его на бис. Даже менее известные партии, как, скажем, ария Кунигунды из оперетты «Кандид», созданной на основе одноименной повести Вольтера, приводили гостей мероприятия в восторг.

Однако наибольших похвал удостои­лись творческие дуэты. Шота Чибиров и Азамат Желтыргузов, Салтанат Ахметова и Юлия Щербакова наглядно продемонстрировали, что основу мировой культуры составляет принцип взаимообогащения, позволяющий ей занимать небывалые прежде высоты.

В «соборном своде согласных языков» слились голоса выдающихся исполнителей, которые дали слушателям по-новому узнать казавшиеся им хорошо известными произведения. Глубокий символизм приобрел исполненный Азаматом Желтыргузовым и Шотой Чибировым дуэт Дона Карлоса и Родриго из оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос», в конце которого артисты заключили друг друга в крепкие объятия. Так нашла свое зримое воплощение та вечная дружба, что стала предметом нерушимой клятвы героев оперы.

Завершил гала-концерт финальный хор из оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Характерно, что это веселое и яркое произведение, венчающее собой свадебный пир, обладает мощным патриотическим звучанием. Наверное, каждый гость театра в этот день мог отнести к своей Родине заключительные слова хора: «И на всей на земле⁄Осенит отчий край⁄Слава! Слава! Слава!»

Дирижеры Руслан Баймурзин и Валерий Кирьянов вместе с коллективами своих театров подарили слушателям настоящий праздник мировой культуры. Своим мастерством артисты показали, что шедевры классиков, лишенные какой бы то ни было ограниченности, смело перешагивают границы и дают каждому из нас возможность понять, как неизмеримо богата сокровищница человеческого гения.