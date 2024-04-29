ИБР выделит гранты и финансирование на реализацию водохозяйственных проектов в Казахстане

Правительство, Инвестиции
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Казахстан стал членом Исламского банка развития в 1995 году

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии, где в эти дни проходит ежегодное заседание Исламского банка развития (ИБР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Нурлан Байбазаров в качестве управляющего от Казахстана провел встречи с президентом группы ИБР Мухаммадом Аль-Джассером и главным исполнительным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) Усамой Каисси.

Исламский банк развития является одним из самых активных многосторонних банков развития в мире и лидером в области исламских финансов. Имея рейтинги на уровне ААА, ИБР продвигает социальное и экономическое развитие стран-участников по всему миру.

Главной темой прошедшей встречи с Мухаммадом Аль-Джассером стало финансирование проектов модернизации водохозяйственной инфраструктуры Казахстана, что в связи с беспрецедентными паводками этого года является одной из приоритетных задач правительства.

Так, в целях сохранения водно-ресурсного потенциала страны и обеспечения безопасности предусматривается реализация ряда безотлагательных мер по строительству и реконструкции водохранилищ, гидротехнических сооружений и ирригационных систем, а также цифровизации и внедрению водосберегающих технологий.

По итогам переговоров достигнута договоренность о направлении масштабных инвестиций группы ИБР в проекты водной отрасли РК, а также о выделении грантов на подготовку соответствующей технической документации. Первые транши будут осуществлены уже в текущем году.

В рамках переговоров с ICIEC достигнуты договоренности о сотрудничестве по перестрахованию, страхованию и гарантированию с организациями холдинга «Байтерек» – экспортно-кредитным агентством KazakhExport и Банком развития Казахстана. Компании заинтересованы в реализации совместных с ICIEC проектов в области транспортной инфраструктуры, торгового финансирования, а также страхования инвестиций.

Напомним, Республика Казахстан стала членом Исламского банка развития в 1995 году.  За этот период при участии группы ИБР в республике было реализовано 67 проектов на общую сумму порядка $1,8 млрд.

 

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