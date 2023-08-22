Ибрагим Кульшимбаев покинул пост первого вице-министра МЧС РК

Указы и распоряжения, Правительство
122
Буланова Наталия
выпускающий редактор

На эту должность он был назначен в 2020 году.

Фото пресс-службы Правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Кульшимбаев Ибрагим Даукесович освобожден от должности первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Ибрагим Кульшимбаев родился в 1972 году в Карагандинской области. В 1994 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2004 году – Академию гражданской защиты МЧС России.

Трудовую деятельность начал в 1994 году механиком автопарка совхоза Амантау Нуринского района Карагандинской области.

В 1996-1999 гг. – командир танкового взвода, заместитель начальника штаба 143 танкового полка 78 танковой дивизии 1-армейского корпуса МО РК.

С 2000 по 2004 гг. – заместитель командира роты по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 52859 МЧС РК.

В 2004-2005 гг. – заместитель начальника отдела Центра подготовки и обучения Карагандинского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С 2005 по 2009 гг. работал в структуре Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

С 2009 по 2013 гг. командовал воинской частью 52859 МЧС РК.

В 2013-2016 гг. – заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны.

2016-2020 гг. – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

С 2020 г.  по настоящее время занимал должность первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

#Правительство #МЧС #постановление #вице-министр #должность #освобождение #Кульшимбаев

Популярное

Все
«Ордабасы» упрочил лидерство
Меч и перо Кожаберген-жырау
В бассейн за здоровьем
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Вот и лето прошло
Готовность номер один
Восьмой утонувший найден в реке Сырдарья в Туркестанской области
СВМДА: синергия многостороннего сотрудничества
Пожар на шахте "Казахстанская": огонь перекинулся на угольные пласты
Совместные проекты в энергетической сфере обсудили Алихан Смаилов и Чжао Чжэнсян
За двумя зайцами...
Шолпан Каринова назначена секретарем партии "AMANAT"
Время говорить об Абае
Астанчане участвуют в обсуждении проекта Генплана столицы
Визит особого значения
Почти 8 млн гa сельхозземель вернули государству с прошлого года
Рады и медики, и пациенты
Лесной пожар вспыхнул в Стамбуле
С 1 июля 2024 года в Казахстане введут маркировку на все лекарства
Расплата за обман
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Токаев выразил соболезнования Путину
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киностудии
Академик Джумадильдаев озвучил Токаеву свои предложения по развитию науки
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Дастан Рыспеков освобожден от должности в МКС РК
«Субботник» для отвода глаз
Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК
Цена на арабику упала до минимума
Такая «натура» совсем ни к чему
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Качество угля и обоснованность его стоимости поручил провер…
Как будет помогать Правительство пострадавшим от засухи каз…
Онлайн-трансляция заседания Правительства РК
Почти 8 млн гa сельхозземель вернули государству с прошлого…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]