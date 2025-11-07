На заседании Национального курултая в Бурабае в марте 2025 года депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым выступил с предложением о разработке концепции внутренней политики – документа, кодифицирующего основные принципы работы государства в идеологической сфере.
Глава государства согласился с предложением, и Администрация Президента взялась за разработку документа. И вот подписан соответствующий указ.
Для чего нужен этот документ? Внутренняя политика не должна зависеть от организационной структуры идеологического блока, от конкретных лиц, занимающих в нем позиции, от взглядов чиновников на местах, от сиюминутных общественных порывов. Есть набор постоянных принципов, которыми должны руководствоваться все госслужащие.
Риторика и практика чиновников должны соответствовать принципам внутренней политики. Это правильно. Местами проседает качество чиновничьего аппарата, местами отдельные мыслители выдают свою, далекую от канона, интерпретацию базовой идеологии.
Единый документ должен обеспечить гармоничное взаимодействие всех институтов власти – Парламента, Правительства, судебной системы, силового блока, местных органов – в деле воплощения в жизнь базового идеологического вектора. Этот базовый вектор заключается в сумме главных принципов.
«Закон и порядок» – общество должно строиться на четких и адекватных законах, следовать которым обязаны и граждане, и государство. «Слышащее государство» – государство создано людьми для людей и должно откликаться на запросы людей.
«Разные мнения – единая нация». Плюрализм мнений – основа свободного общества. Цивилизованный диалог – главная особенность цивилизованного народа. Все вопросы должны дебатироваться, в итоге либо всеобщий консенсус, либо многосторонний компромисс, либо большинство принимает решение с учетом интересов меньшинства. Но ни в коем случае нельзя допускать возникновения внутринационального конфликта.
«Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». На нынешнем этапе политической эволюции это оптимальная модель для сохранения целостной суверенной государственности и эффективного развития.
«Адал азамат». Страна и общество состоят из людей. Каждый человек должен стремиться к постоянному самосовершенствованию в личных интересах и ради всеобщего блага. Многие успешные страны успешны именно благодаря деятельности своих граждан.
«Таза Қазақстан». Мы должны заботиться о нашей стране, которая досталась нам от предыдущих поколений, и передать ее поколениям последующим.
Все эти принципы – колонны, на которых зиждется идея «Справедливого Казахстана». А его построение – долгосрочная цель единой казахстанской политической нации.