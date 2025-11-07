Идеологические столпы Справедливого Казахстана

Газиз Абишев, политолог, член Национального курултая

На заседании Национального курултая в Бурабае в марте 2025 года депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым­ выступил с предложением о разработке концепции внут­ренней политики – документа, кодифицирующего основные принципы работы государства в идеологической сфере.

Глава государства согласился с предложением, и Администрация Президента взялась за разработку документа. И вот подписан соответствующий указ.

Для чего нужен этот документ? Внутренняя политика не должна зависеть от организационной структуры идеологического блока, от конкретных лиц, занимающих в нем позиции, от взглядов чиновников на местах, от сиюминутных общественных порывов. Есть набор постоянных принципов, которыми должны руководствоваться все госслужащие.

Риторика и практика чиновников должны соответствовать принципам внутренней политики. Это правильно. Местами проседает качество чиновничьего аппарата, местами отдельные мыслители­ выдают свою, далекую от канона, интерпретацию базовой идеологии.

Единый документ должен обеспечить гармоничное взаимодействие всех институтов власти – Парламента, Правительства, судебной системы, силового блока, местных органов – в деле воплощения в жизнь базового идеологического вектора. Этот базовый вектор заключается в сумме главных принципов.

«Закон и порядок» – общество должно строиться на четких и адекватных законах, следовать которым обязаны и граждане, и государство. «Слышащее государство» – государство создано людьми для людей и должно откликаться на запросы людей.

«Разные мнения – единая нация». Плюрализм мнений – основа свободного общества. Цивилизованный диалог – главная особенность цивилизованного народа. Все вопросы должны дебатироваться, в итоге либо всеобщий консенсус, либо многосторонний компромисс, либо большинство принимает решение с учетом интересов меньшинства. Но ни в коем случае нельзя допускать возникновения внутринационального конфликта.

«Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». На нынешнем этапе политической эволюции это оптимальная модель для сохранения целостной суверенной государственности и эффективного развития.

«Адал азамат». Страна и общество состоят из людей. Каждый человек должен стремиться к постоянному самосовершенствованию в личных интересах и ради всеобщего блага. Многие успешные страны успешны именно благодаря деятельности своих граждан.

«Таза Қазақстан». Мы должны заботиться о нашей стране, которая досталась нам от предыдущих поколений, и передать ее поколениям последующим.

Все эти принципы – колонны, на которых зиждется идея «Справедливого Казахстана». А его построение – долгосрочная цель единой казахстанской политической нации.

