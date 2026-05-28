Социальная политика становится частью устойчивости государства

Казахстан продолжает усиливать социальную повестку, делая её одним из ключевых направлений государственной политики. За последние годы в стране были расширены меры поддержки семей, увеличены пособия по беременности и родам, выплаты по уходу за ребёнком и помощь многодетным семьям. Параллельно Казахстан укрепляет позиции в международных рейтингах: в World Happiness Report 2026 страна поднялась на 33-е место и стала лидером Центральной Азии, а в рейтинге социальной поддержки вошла в мировой топ-4.

На этом фоне всё чаще звучат оценки о том, что социальная политика при Президенте Касым-Жомарте Токаеве становится не просто элементом внутренней повестки, а частью долгосрочной стратегии устойчивости государства и формирования нового международного имиджа Казахстана.

О том, как социальная поддержка влияет на доверие общества, ощущение защищённости и уровень счастья населения, в интервью рассказал главный редактор 1news.az и эксперт Кямаля Мамедова.

– Президент Токаев неоднократно подчеркивал, что социальная справедливость и поддержка граждан – один из приоритетов государственной политики. Насколько это сегодня отражается на реальном уровне жизни населения?

Если смотреть в более широком региональном контексте, можно сказать, что Казахстан последовательно выстраивает модель государства, где социальная повестка становится одним из ключевых инструментов внутренней устойчивости. Конечно, любая страна сталкивается с вызовами. Но важно, что социальная политика в Казахстане перестала быть реакцией на кризисы и всё больше выглядит как системный элемент государственной стратегии.

Это особенно заметно в вопросах поддержки семей, материнства, доступности отдельных социальных программ. Для стран постсоветского пространства именно ощущение того, что государство присутствует в жизни граждан не только в момент кризиса, но и в повседневности, становится важным фактором доверия.

– Казахстан в этом году поднялся на 33-е место в World Happiness Report 2026 и стал лидером Центральной Азии. Насколько сильная социальная политика влияет на подобные результаты?

Подобные рейтинги никогда не объясняются одним фактором. Уровень счастья – это всегда сочетание экономики, социальной стабильности, доверия, ощущения безопасности и предсказуемости будущего.

Но социальная политика здесь действительно играет большую роль. Когда семья понимает, что государство обеспечивает поддержку в чувствительные периоды, такие как рождение ребёнка, уход за детьми, социальную защиту, это влияет на базовое чувство уверенности. А чувство защищённости напрямую связано с субъективным ощущением благополучия.

С азербайджанской точки зрения это особенно интересно, потому что и в Азербайджане государство активно усиливает социальный блок.

– В рейтинге социальной поддержки Казахстан занял 4-е место в мире, опередив многие развитые страны. Что это говорит о доверии внутри общества и уровне социальной устойчивости?

Это достаточно сильный показатель, особенно если учитывать конкуренцию с более экономически развитыми государствами. Здесь важно понимать: речь идёт не только о размере выплат или количестве программ. Под социальной поддержкой также подразумевается наличие ощущения, что в сложной ситуации человек не останется один, будь то семья, общество или государство.

Для постсоветских обществ фактор доверия традиционно сложен, поэтому такие результаты могут говорить о постепенном укреплении социальной солидарности. Возможно, именно сочетание традиционных семейных ценностей и институциональной поддержки государства создаёт в Казахстане такую устойчивую модель.

– Если посмотреть на размеры социальных выплат, а именно пособия по беременности и родам, поддержку многодетных семей, выплаты по уходу за ребёнком, Казахстан сегодня заметно опережает ряд стран СНГ и Центральной Азии. Насколько такие меры влияют на ощущение защищенности у людей?

Влияют напрямую. Особенно для молодых семей. Решение о рождении ребёнка сегодня всё чаще связано не только с личным выбором, но и с экономической уверенностью.

Когда семья понимает, что период материнства и раннего детства сопровождается финансовой поддержкой, это снижает тревожность и повышает ощущение предсказуемости. Особенно в эпоху высокой экономической турбулентности. И здесь Казахстан действительно выглядит одним из наиболее системных примеров в регионе. Сегодня в стране предусмотрены значительные меры поддержки семей: выплаты по беременности и родам зависят от официального дохода женщины, пособия по уходу за ребёнком выплачиваются до полутора лет, а многодетные семьи получают отдельные государственные выплаты. Дополнительно действует программа «Нацфонд — детям», в рамках которой часть инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно перечисляется детям Казахстана.

– Отдельное внимание в Казахстане уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. Как вы считаете, насколько важно, чтобы государство не только сохраняло историческую память, но и обеспечивало реальную социальную поддержку ветеранов?

Историческая память без человеческого измерения быстро превращается в формальность. Поэтому крайне важно, чтобы уважение к ветеранам выражалось не только в символических мероприятиях, памятных датах и публичной риторике, но и в реальной поддержке. Для всего постсоветского пространства, включая Азербайджан, уважение к поколению победителей остаётся важной частью общественной идентичности. И государственная поддержка ветеранов – это во многом показатель зрелости социальной политики и отношения общества к собственной истории.

- Можно ли говорить, что социальная политика Казахстана сегодня становится частью его международного имиджа как социально ориентированного государства?

Думаю, да. Сегодня международный имидж государств формируется не только внешней политикой или экономикой. Всё чаще внимание обращают на качество жизни, уровень социальной поддержки, инвестиции в человеческий капитал.

Когда страна стабильно демонстрирует результаты в международных рейтингах, это становится частью её «мягкой силы». В случае Казахстана можно говорить о формировании Президентом Токаевым образа государства, которое сочетает экономическую модернизацию с социальной ответственностью.

– Как вы считаете, почему именно социальная поддержка, семейные ценности и чувство взаимопомощи стали одними из главных факторов роста уровня счастья в Казахстане?

Потому что счастье – это не только уровень дохода. Очень часто оно связано с ощущением устойчивости: когда человек понимает, что у него есть семья, общество и государство, на которые можно опереться.

Для Казахстана, как и для многих обществ региона, семейные ценности остаются фундаментом социальной структуры. Но важно, что традиционная культура взаимопомощи здесь, судя по результатам, усиливается институциональной поддержкой государства, в первую очередь через политику Касым-Жомарта Токаева.

Именно эта комбинация «сильные семейные связи плюс работающие механизмы социальной поддержки», вероятно, и создаёт тот уровень общественного оптимизма, который отражается в международных рейтингах.