Со школьной парты – в армейский строй

Армия
Лаура Казихан

Шестеро друзей-одноклассников вместе решили пройти срочную службу и в один день приняли военную присягу

фото предоставлено пресс-службой регионального командования «Батыс» Нацгвардии МВД РК

Эта история произошла в воинской части 6655 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, дислоцированной в Актобе. На днях здесь приняли присягу около 360 военнослужащих весеннего призыва.

Среди новобранцев – шестеро 18-летних друзей. Дархан Жаксыкелды, Бакдаулет Таиш, Жасулан Абилда, Бакдаулет Абилбек, Бекзат Балданов и Саят Серикбай приехали на службу из Арысского района Туркестанской области. Они окончили одну школу имени Алиби Жангельдина, учились в одном классе, а после выпускного решили, что и срочную службу будут проходить вместе.

Желание не расставаться оказалось сильнее случайности. Все ребята были призваны в ряды Национальной гвардии и направлены для прохождения службы в одну воинскую часть. Теперь школьную дружбу им предстоит проверить армейскими буднями, где особенно ценятся взаимовыручка, дисциплина и надежное плечо товарища.

Поддержать сыновей в день принятия военной присяги приехали их матери. Женщины надели одинаковые белые футболки с надписью «Шесть матерей – одно сердце, шесть солдат – опора страны». Этот искренний жест растрогал не только военнослужащих и их родных, но и всех участников церемонии.

– Наши сыновья с детства рос­ли бок о бок, учились в одном классе. После окончания школы они решили, что будут служить в армии вместе. Мы поддержали их. Сегодня, присутствуя на этой торжественной церемонии, мы испытываем огромную гордость за своих сыновей – защитников Родины. Для каждой матери это незабываемый день, – поделилась Акбаян Сапарбеккызы, мама военнослужащего Бакдау­лета Абилбека.

– После присяги уже по-другому ощущаешь себя. Понимаешь, что теперь ты – военнослужащий и должен достойно нести службу. Будем стараться, чтобы этот год прошел с пользой, – сказал Бакдаулет Таиш.

Согласен с ним и Дархан Жаксыкелды:

– Для нас начался новый этап жизни. Мы понимаем, какая ответственность лежит на каж­дом солдате, и сделаем все, чтобы достойно пройти службу и оправдать доверие своих родных.

#армия #служба #присяга

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