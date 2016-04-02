​Идею генерировала в ветер

Ветрогенератор, автор которого – заведующая лабораторией энергосбережения и альтернативной энергетики Национальной научной лаборатории коллективного пользования, внесен в реестр казахстанских инноваций и претендует на участие в ЭКСПО-2017.

Между прочим, Министерство образования и науки РК отнюдь не случайно выделило грант на создание оптимальной модели ветрового генератора, ведь в мире используется более 30 их типов и не менее 100 модификаций. Вместе с тем отечественная установка должна быть максимально приспособленной к местным условиям, а значит, учитывать ветровую аэродинамику казахстанских степей и суровые сибирские морозы.

Альмира Михайловна, как уважительно называют ее коллеги, трудится над созданием опытного образца ветроэлектростанции в команде с другими учеными ведущих вузов страны. Перспективная разработка не имеет аналогов в мире. Род будущей профессии Альмира Жилкашинова четко определила для себя еще в старших классах общеобразовательной школы.

– Меня тогда серьезно увлекла физика с ее законами сохранения и превращения энергии, – рассказывает она. – Поэтому после окончания школы поступила в ВКГУ имени С. Аманжолова, где пять лет обучалась по специальности «инженер-физик» по государственному образовательному гранту.

Затем последовала магистратура, которую Альмира Жилкашинова с отличием окончила в 2006 году. Спустя еще четыре года в Институте ядерной физики защитила кандидатскую диссертацию. Исследовательская деятельность целиком захватила молодого ученого, когда А. Жилкашинова оказалась в числе первых сотрудников Национальной научной лаборатории по технологиям – ядерным и возобновляемой энергетики, открывшейся в те годы по поручению Главы государства на востоке Казахстана.

– Впервые крупная лаборатория, оснащенная уникальным оборудованием ЯМР-спектроскопии, создана в структуре регионального университета, – говорит Альмира Михайловна. – Единственным препятствием на пути к успеху лично для меня стал недостаточный уровень знания английского языка. О передовых разработках мирового научного сообщества я узнавала со словарем в руках из статей, опубликованных на страницах ведущих зарубежных изданий.

Впрочем, незаметно для себя Альмира Жилкашинова очень скоро знала значение большинства технических терминов на английском языке. Оставалось выучить грамматику, с чем тоже благополучно справилась, записавшись на языковые курсы. Благо, для этого не надо было далеко ходить, поскольку находились они в одном с лабораторией здании, только этажом выше.

Знание английского языка ставило ученого в выгодное по сравнению со многими другими положение при оформлении грантовых заявок на прохождение научных стажировок за рубежом. Первую из них она выиграла от Британского совета и поехала стажироваться в Англию. Позже Альмира Жилкашинова побывала в ведущих научных центрах Австрии, США, Испании, Германии, Швеции и Индии, где без особого труда общалась с зарубежными коллегами и набиралась необходимых знаний. Все это помогло ей придумать оптимальную конструкцию ветрогенератора, лопасти которого не просто ловят, но и усиливают ветровой поток.

– Применение ветроэнергетических установок будет иметь большой экологический и экономический эффект для экономики страны, – считает изобретатель. – Появятся новые возможности для импортозамещения и экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. И самое главное – повсеместное использование ветрогенераторов изменит концепцию развития энергетики Казахстана.

Ну а пока при помощи опытного образца установки обеспечиваются светодиодным освещением учебные аудитории одного из корпусов университета, где обу­чаются студенты-физики. Наглядное подтверждение того, как работает изобретение, сегодня имеется на вузовской базе отдыха «Сибины». Изобретатель вет­рового генератора участвует в проведении фундаментальных и прикладных научных исследований по ряду приоритетных направлений в тесном сотрудничестве с учеными и специалистами отечественных и зарубежных вузов, ведущими предприятиями ВКО. Удивительная работоспособность Альмиры Жилкашиновой, которой удается совмещать работу с заботами о семье, достойна восхищения. Тем более что она в ближайшее время готовится стать мамой второй раз.