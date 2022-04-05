Свежий выпуск
​​​​​​​Игра, похожая на жизнь
Асель Мухамед-Амин, Кокшетау

С большим успехом прошла в Акмолинском областном русском драматическом театре премьера спектакля «Тиль» по пьесе Григория Горина.

Фландрия, XVI век. Небольшой городок Дамме замер в ожидании нового героя – в семье угольщика Клааса родился сын Тиль... Спустя пять веков он продолжает свое победное шествие, завоевывая сердца зрителей по всему миру.

Затаив дыхание, зрители следили за разворачивающейся на сцене эпической драмой. Костюмы и декорации, будто сошедшие с картин и гравюр фламандских мастеров, стали самой настоящей изюминкой спектакля, а его нервом – живая музыка в исполнении группы «1926». Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Калмыкии Баатр Колаев.

Главная проблема пьесы, написанной в 1974 году, – выбор общественной позиции, подчинение исторически сложившимся нормам поведения, использование их в своих целях, жизнь по совести, по вечным общечеловеческим законам.

– К сожалению, за свою историю человечество не научилось жить в мире. Пьеса «Тиль» и наш спектакль в первую очередь о том, как сохранить мир и гармонию в отношениях между людьми и между народами, – отметил Баатр Колаев.

Добровольно надев шутовской колпак, Тиль не боится говорить правду, облекая ее в юмор, острое слово. Но при этом не кривляется на потеху толпе, а остается героем-смельчаком, способным на решительные поступки. На площади Дамме, в королевских покоях и даже глядя в глаза неминуемой смерти Тиль не отступит и будет обличать зло, несправедливость и неравноправие.

– Спектакль «Тиль» с долгим «послевкусием». Он сложный, многослойный. Сценография Гульнар Канафиной – тонкий посыл пролистать альбомы, вглядеться в образы, созданные Питером Брейгелем Старшим, Иеронимом Босхом. Среди пляшущих и плачущих, работающих и выпивающих, реалистичных и мистических персонажей мы увидели людей, ставших прообразом Тиля и всех героев книги Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле». И не только их, – делится впечатлениями жительница Кокшетау Нина Митчинова. – Чем больше вглядываешься в картины гениальных фламандцев, в лица актеров, вслушиваешься в каждое звучащее со сцены слово, тем громче хочется воскликнуть: «Это же мы, Господи!» Давайте признаемся: разве нет в нашей биографии моментов, о которых хочется забыть? Мы знаем, что «времена не выбирают, в них живут и умирают». Но пусть не ищет оправданий тот, кто не стремится сделать мир лучше, чище, добрее. Думается, что таков главный посыл автора пьесы Григория Горина. И как же мастерски сумели донести его до нас режиссер спектакля Баатр Колаев и артисты!

– Наши артисты вышли на новый уровень, отлично справились с ролями. Также хотелось бы отметить профессиональный подход и прекрасную работу художника Гульнары Канафиной, – отметил директор театра Бейбит Бахтыгереев.

Зрители, которым уже посчастливилось посмотреть спектакль, единодушны во мнении: впечатляют и декорации, и игра актеров, и музыкальное оформление, и пластические номера, подготовленные балетмейстером Денисом Юкало.

Популярное

Все
Казахстан вступил в эпоху глобальных перемен – историк
Аферисты придумали новый способ обманывать казахстанцев через соцсети
"Это страшная трагедия для всего здравоохранения страны" – глава Минздрава об убийстве врача в Алматы
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 5 апреля
Что только ни делают в органах внутренних дел, чтобы изжить воровство в Казахстане
Чем интересны древние городища Жанкент, Чирик-Рабат, Бабиш мола и Сыганак
Не могут воспользоваться сертификатами за сданные в утиль авто жители Шымкента
Известный политолог проанализировал новые реформы Токаева
К чему должны привести новые политические реформы Токаева, рассказал экс-депутат
Претензии в адрес одной из самых больших торговых сетей высказали производители продуктов СКО
Резкое повышение температуры воздуха на территории Актюбинской области ускорило поток талых вод.
Ярослава Шведова рассказала о подготовке к квалификационному матчу Кубка Билли Джин Кинга
Казахстанец Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Колбасные споры – последнее дело...
Ярослава Шведова: «Все понимают, что впереди самый важный матч»
Сертификаты обещают продлить
Мой дом – моя крепость?
Не диплом, а облом
Раскрывая потенциал декарбонизации
​​​​​​​Со времен Томирис
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Россия решила кардинально сократить боевые действия в Украине
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
"Брак по расчету" между Россией и Китаем способен перестроить глобальную политику
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma

Читайте также

Свежий выпуск
Время дебютов
Свежий выпуск
Закону вопреки
Свежий выпуск
Не убежать от алиментов
Свежий выпуск
Турнир на Ближнем Востоке все ближе
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021