С большим успехом прошла в Акмолинском областном русском драматическом театре премьера спектакля «Тиль» по пьесе Григория Горина.

Фландрия, XVI век. Небольшой городок Дамме замер в ожидании нового героя – в семье угольщика Клааса родился сын Тиль... Спустя пять веков он продолжает свое победное шествие, завоевывая сердца зрителей по всему миру.

Затаив дыхание, зрители следили за разворачивающейся на сцене эпической драмой. Костюмы и декорации, будто сошедшие с картин и гравюр фламандских мастеров, стали самой настоящей изюминкой спектакля, а его нервом – живая музыка в исполнении группы «1926». Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Калмыкии Баатр Колаев.

Главная проблема пьесы, написанной в 1974 году, – выбор общественной позиции, подчинение исторически сложившимся нормам поведения, использование их в своих целях, жизнь по совести, по вечным общечеловеческим законам.

– К сожалению, за свою историю человечество не научилось жить в мире. Пьеса «Тиль» и наш спектакль в первую очередь о том, как сохранить мир и гармонию в отношениях между людьми и между народами, – отметил Баатр Колаев.

Добровольно надев шутовской колпак, Тиль не боится говорить правду, облекая ее в юмор, острое слово. Но при этом не кривляется на потеху толпе, а остается героем-смельчаком, способным на решительные поступки. На площади Дамме, в королевских покоях и даже глядя в глаза неминуемой смерти Тиль не отступит и будет обличать зло, несправедливость и неравноправие.

– Спектакль «Тиль» с долгим «послевкусием». Он сложный, многослойный. Сценография Гульнар Канафиной – тонкий посыл пролистать альбомы, вглядеться в образы, созданные Питером Брейгелем Старшим, Иеронимом Босхом. Среди пляшущих и плачущих, работающих и выпивающих, реалистичных и мистических персонажей мы увидели людей, ставших прообразом Тиля и всех героев книги Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле». И не только их, – делится впечатлениями жительница Кокшетау Нина Митчинова. – Чем больше вглядываешься в картины гениальных фламандцев, в лица актеров, вслушиваешься в каждое звучащее со сцены слово, тем громче хочется воскликнуть: «Это же мы, Господи!» Давайте признаемся: разве нет в нашей биографии моментов, о которых хочется забыть? Мы знаем, что «времена не выбирают, в них живут и умирают». Но пусть не ищет оправданий тот, кто не стремится сделать мир лучше, чище, добрее. Думается, что таков главный посыл автора пьесы Григория Горина. И как же мастерски сумели донести его до нас режиссер спектакля Баатр Колаев и артисты!

– Наши артисты вышли на новый уровень, отлично справились с ролями. Также хотелось бы отметить профессиональный подход и прекрасную работу художника Гульнары Канафиной, – отметил директор театра Бейбит Бахтыгереев.

Зрители, которым уже посчастливилось посмотреть спектакль, единодушны во мнении: впечатляют и декорации, и игра актеров, и музыкальное оформление, и пластические номера, подготовленные балетмейстером Денисом Юкало.