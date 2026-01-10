ИИ как драйвер науки

Образование
10
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

В КазНУ им. аль-Фараби запущен самый мощный в Центральной Азии академический суперкомпьютер. Кроме того, здесь открыт инновационный центр Farabi Hub, где внедряются образовательные программы по искусственному интеллекту на всех уровнях подготовки. Возможности суперкомпьютера, входящего в мировой топ-600, позволяют решать задачи, которые еще недавно казались недостижимыми, а развитие ИИ в университете носит междисциплинарный характер. IT-технологии сегодня активно применяются в физике, биологии, медицине и инженерии.

фото пресс-службы университета

Такой подход дает вузу возможность готовить не только востребованных специалистов, но и создавать конкурентоспособные продукты. Они могут работать как на внутреннем, так и на международном рынке. Так, с помощью математических моделей ученые-климатологи смогут делать прогнозы, астрономы – моделировать структуры вселенной, химики – разрабатывать новые материалы.

Как сказал ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, ранее у ученых были идеи, но не было технических возможностей для их реализации: не хватало серверов и вычислительных мощностей. Сегодня же, с использованием суперкомпьютера и технологий искусственного интеллекта, расчеты, которые ранее занимали месяцы и годы, выполняются за минуты и часы.

#наука #ИИ #КазНУ #суперкомпьютер

