ИИ как драйвер науки
В КазНУ им. аль-Фараби запущен самый мощный в Центральной Азии академический суперкомпьютер. Кроме того, здесь открыт инновационный центр Farabi Hub, где внедряются образовательные программы по искусственному интеллекту на всех уровнях подготовки. Возможности суперкомпьютера, входящего в мировой топ-600, позволяют решать задачи, которые еще недавно казались недостижимыми, а развитие ИИ в университете носит междисциплинарный характер. IT-технологии сегодня активно применяются в физике, биологии, медицине и инженерии.