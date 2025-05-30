ИИ: новые реалии времени
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В рамках Международного форума Астана состоялась сессия, посвященная одной из самых актуальных тем цифровой эпохи – интеллектуальной собственности в контексте стремительного развития искусственного интеллекта. Ее участниками стали министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев, отечественные и зарубежные эксперты из области права, IT, патентных организаций, политики и других отраслей. Они обсуждали, как адаптировать существующие юридические нормы к реалиям, в которых ИИ все активнее начинает присутствовать.