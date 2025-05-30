– Я рад приветствовать всех гостей, сегодня мы получили прекрасную возможность на площадке Международного форума Астана обсудить такую важную тему, – подчеркнул, открывая сессию, Ерлан Сарсембаев.­ – Я уверен, что данная сессия будет продуктивной и полезной и мы сможем найти ответы на многие вопросы.

Выступая на сессии, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Дарен Танг отметил, что современное законодательство не предусматривает признания ИИ в качестве субъекта права. Это означает, что автором всегда должен выступать человек – разработчик, заказчик или пользователь алгоритма. Мы живем в эпоху, когда законы не поспевают за технологиями. Но очевидно одно: интеллектуальную собственность нужно срочно адаптировать под реальности ИИ.

ИИ – это не только вызов, но и мощный инструмент. Он может помочь искать патенты, анализировать тексты на предмет плагиата, предсказывать технологические тренды. Но чтобы потенциал ИИ не обернулся правовым хаосом, нам нужно не бояться смотреть в будущее и готовиться к нему уже сейчас.

– К примеру, недопустимо использование ИИ в музыке, – обратил внимание Дарен Танг. – Наверное, в мире нет человека, который бы не знал казахстанского певца Димаша Кудайбергена. Он известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим семь октав и семь полутонов. Его голос не сможет заменить никакой искусственный интеллект.

Некоторые участники выразили мнение, что ИИ самостоятельно генерирует уникальные образы, тексты и даже патентоспособные изобретения.

Много внимания было уделено меж­дународной практике. Участники сессии рассказали о планах пересмот­ра ряда перспектив по авторскому праву. Президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Григорий Ивлиев подчеркнул, что, как бы ни использовался ИИ, на первом месте всегда будет стоять человек с его творческим вкладом и «ручной» работой.

Отдельный тематический блок посвятили проблеме использования данных для обучения нейросетей. Было обозначено, что представители творческих профессий – художники, писатели, музыканты – нередко выражают обеспокоенность тем, что их работы используются без разрешения и компенсации. Многие эксперты поддержали идею создания транспарентных механизмов лицензирования контента.

Сессия завершилась выводом: мир стоит на пороге пересмотра базовых понятий авторского права. Возможно, в ближайшие годы появятся новые юридические категории – например, «совместное авторство человека и ИИ» или «искусственная интеллектуальная лицензия».

Участники сессии пообещали продолжить обсуждение темы на других площадках и предложили создать международную экспертную группу по разработке рекомендаций для законодательства, отметив, что интеллектуальная собственность в эпоху ИИ – не просто юридическая формальность, а вопрос культурной и этической устойчивости в цифровом мире.