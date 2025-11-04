Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай встретился с молодыми специалистами, зачис­ленными в Президентский молодежный кадровый резерв (ПМКР) по итогам четвертого отбора. В мероприятии также приняли участие представители Администрации Президента и Академии государственного управления.

В ходе встречи с резервистами председатель агентства поздравил их с успешным прохождением отбора и отметил стратегическое значение проекта для формирования нового поколения профессио­нальных государственных служащих. Он подчеркнул, что участие в Президентском молодежном кадровом резерве открывает перед молодыми специалистами возможности для карьерного роста и служения стране.

– От вас ожидаются не только профессионализм, но и честность, открытость, а также искренняя преданность делу. Оказанное вам доверие – большая ответственность. Вы уже продемонстрировали свои способности в ходе отбора, и теперь стоит задача подтвердить их на практике, – отметил Дархан Жазыкбай.

В рамках встречи с резервистами были обсуждены дальнейшие направления взаимодействия, возможности трудоустройства на государственную службу и участия в образовательных прог­раммах по развитию управленческих компетенций.

Создание Президентского молодежного кадрового резерва было инициировано Главой государства в 2019 году. Проект призван привлечь на работу в систему госуправления новое поколение образованных, ответственных и высокопрофессиональных молодых граждан страны.

Особенность четвертого отбора заключалась в том, что он осуществлялся пропорционально по шести отраслевым направлениям. Это развитие инфраст­руктуры, промышленность и торговая политика (восемь человек), АПК и охрана окружающей среды (девять человек), внешняя политика и инвестиции (восемь человек), экономическая и финансовая политика (семь человек), цифровизация (девять человек), социальная политика и гражданское общество (девять человек).

По направлению «цифровизация» в результате отбора в ПМКР был зачислен заведующий кафедрой «Кибербезопас­ность и искусственный интеллект» КарТУ им. Сагинова Мурат

Кожанов.

– Я наблюдал за тем, как развивался проект ПМКР, несколько лет и знал, что есть уже 400 резервистов, более 300 назначены на должность. То есть это на самом деле хороший трамплин для того, чтобы попасть на госслужбу. Основная цель программы – найти молодых специалистов, во-первых, компетентных, во-вторых, патриотически настроенных, которые хотят внести свою лепту в развитие госуправления. Это полностью согласуется с моими целями, поэтому я и подал заявку на участие, – рассказал резервист.

Мурат Кожанов на протяжении десятка лет занимается вопросами развития информационных систем, кибербезо­пасности, внедрения цифровых инноваций (в том числе ИИ) в практику. В частности, он участ­вовал в реализации digital-проек­тов в области образования, промышленности, химической отрасли. Сейчас в фокусе его профессионального и научного интереса – сфера медицины, где есть большие возможности для реализации различных проек­тов по автоматизации задач, внедрению инструментов на основе ИИ, которые не только будут экономить врачам время, но и смогут повысить качество лечения.

В числе резервистов 2025 года по направлению «социальная политика и гражданское общест­во» – политолог, журналист Адиль Сейфуллин. На телевидении он вел спецпроект, посвященный Президентскому кадровому резерву, с самого начала реализации этой инициативы, и, по его словам, это во многом мотивировало принять участие в отборе самому.

– Сфера, которая лично мне интересна на госслужбе, – граж­данское общество, внутренняя политика, коммуникации государства и общества. Соответствующими вопросами занимается ряд структур – от Администрации Президента до профильного ведомства. Один из проектов, которые я защищал на эксперт­ной комиссии в рамках отбора в резерв, касается борьбы с дезинформацией. Я проанализировал зарубежный опыт, предложил, как эффективно проводить работу в наших реалиях. Хотелось бы данный проект с бумаги перенести в реальность, – поделился планами Адиль Сейфуллин.

Также глава АДГС провел брифинг для СМИ, в ходе которого проинформировал о ходе проведения и итогах четвертого отбора ПМКР, порядке трудоустройства резервистов на государственную службу и возможностях, предос­тавляемых участникам проекта.

Четвертая волна отбора в ПМКР проходила с июня по октябрь 2025 года. Для участия было подано около 31 тыс. заявок. К конкурсу, который составил 148 человек на одно место (рост на 16% по сравнению с отбором 2023 года), допустили 7 436 зарегистрировавшихся кандидатов. По итогам шести этапов отбора в резерв зачислены 50 молодых специалис­тов (36 мужчин и 14 женщин), показавших лучшие результаты.

– С момента принятия в резерв для них открываются возможнос­ти назначения на политические должности, должности корпуса А и руководящие позиции корпуса Б в течение трех лет. Кроме того, члены резерва получают доступ к современным образовательным программам, направленным на развитие управленчес­ких компетенций. Важная часть проек­та – нетворкинг. Резервисты обмениваются опытом, устанавливают профессиональные связи и работают совместно в рамках общих инициатив. Такие мероприятия способствуют формированию сообщества молодых управленцев, объединенных общими ценностями, – подчерк­нул глава агентства.

Дархан Жазыкбай также сообщил, что для 50 кандидатов, дошедших до финального этапа, но не принятых в ПМКР, предоставлена возможность зачисления в региональные кадровые резервы, поступление в которые дает им возможность на внеконкурсное назначение на административные государственные должности корпуса Б в местных исполнительных органах. Для этого кандидатам необходимо выбрать резервы желаемого региона и подать соответствующую заявку.