В октябре завершился четвертый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, стратегически важный проект, реализуемый по инициативе Главы государства, передает Kazpravda.kz

Фото: Агентство по делам госслужбы РК

Сегодня председатель агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай провел брифинг для представителей СМИ, а также встречу с резервистами четвертого отбора Президентского молодежного кадрового резерва (ПМКР).

В мероприятии приняли участие руководство агентства, представители администрации президента и академии государственного управления.

В ходе брифинга председатель агентства проинформировал представителей средств массовой информации об итогах четвертого отбора ПМКР, порядке трудоустройства резервистов на государственную службу, а также возможностях, предоставляемых участникам проекта.

Дархан Жазықбай подробно остановился на особенностях каждого из этапов процесса отбора.

Его главная цель – привлечь к системе государственного управления новое поколение образованных, ответственных и высокопрофессиональных молодых граждан нашей страны.

Из 31 тысячи зарегистрировавшихся кандидатов 7 436 кандидатов были допущены к участию в дальнейшем отборе. По итогам шести этапов отбора в резерв зачислены 50 лучших молодых специалистов. Уровень конкуренции на одно место составил 148 человек, по сравнению с отбором 2023 года отмечен рост на 16%.

В ходе встречи с резервистами председатель агентства поздравил их с зачислением в Президентский молодежный кадровый резерв и отметил стратегическое значение проекта для формирования нового поколения профессиональных государственных служащих.

Он подчеркнул, что участие в Президентском молодежном кадровом резерве открывает перед молодыми специалистами возможности для карьерного роста и служения стране.

«От вас ожидаются не только профессионализм, но и честность, открытость, а также искренняя преданность делу государства. Оказанное вам доверие – это большая ответственность, ведь вы уже продемонстрировали свои способности в ходе отбора, и теперь перед вами стоит задача подтвердить их на практике», - отметил Дархан Жазықбай.

В рамках встречи с резервистами были обсуждены дальнейшие направления взаимодействия, возможности трудоустройства на государственную службу и участия в образовательных программах по развитию управленческих компетенций.

Завершая встречу, председатель агентства пожелал участникам успехов и выразил уверенность, что они достойно проявят себя на благо Казахстана.