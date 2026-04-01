Режиссёром постановки выступил Никита Патуев. Особенностью премьерного показа станет новый актёрский дуэт: Чингиз Капин и Татьяна Турлай впервые встретятся на сцене в классической истории о любви, сообщает Kazpravda.kz

«Двое одиноких мечтателей встречаются в городе, где ночь не спешит наступить. Несколько ночей, разговоров и признаний пробуждают в них надежду. Сбудется ли то, чего они ждут? «Белые ночи» – спектакль о любви и одиночестве по раннему роману Ф. М. Достоевского. Это история о тонкой человеческой близости, в которой каждый может узнать себя», – говорится в аннотации.