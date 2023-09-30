Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети

Прокуратура Алматинской области проверяет информацию об избиении ребенка имамом в мечети села Шелек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазТАГ .

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«Указанный вопрос поручили прокуратуре Енбекшиказахского района, о результатах работы сообщим дополнительно, вместе с тем просим очевидцев написать нам», – сообщает пресс-служба прокуратуры Алматинской области.

Журналист Сандугаш Дуйсенова опубликовала видеозапись с камер видеонаблюдения мечети Хидоят села Шелек в Алматинской области. Во время молитвы присутствовало 12 взрослых мужчин и трое маленьких мальчиков, а также имам, который ударил по голове одного из детей.