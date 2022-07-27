Имена – на века

Предложения по названиям 36 улиц семи районов рассмотрены ономастической комиссией Актюбинской области. Заместители акимов Айтекебийского, Иргизского, Мартукского, Мугалжарского, Уилского, Шалкарского и Хромтауского районов в режиме видеосвязи поделились предложениями сельчан. К примеру, жители сел Темирбек Жургенов и Саралжын претендовали на то, чтобы у них появилась улица Кайрата Рыскулбекова. В первом случае имя декабриста хотели присвоить безымянной улице, во втором – переименовать Школьную. Также в Уилском районе саралжынцы намерены переименовать Кеңес

в Ажибай-би, похожее намерение и у акшатаусцев, но только улицу Балауса.

Плодотворно поработали на этот раз в Мугалжарском районе, откуда поступило одиннадцать заявок, чуть меньше – девять – из Хромтауского района. В последнем случае наблюдается желание избавиться от устаревших, не несущих какое-то идеологическое значение названий на окраинах города, таких как Новая, Заготзерно, Переездная, Подстанция, Элеватор, Дорожная, Асфальтная, Подхоз.

По каждому случаю члены комиссии высказали свое мнение, где-то прозвучали новые идеи, по каким-то предстоит вновь вернуться к обсуждению.