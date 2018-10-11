​Импульс для фондового рынка

В официальной церемонии подписания в Алматы приняли участие председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев, председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген и председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Наряду с передачей Московской биржей KASE своих технологий и ноу-хау соглашение предусмат­ривает приобретение MOEX до 20% уставного капитала казахстанской биржи в два этапа до конца 2019 года.

Как отметил на церемонии Александр Афанасьев, вхождение Московской биржи в капитал KASE – это не только инвестиция с прицелом на будущее, но и свидетельство готовности MOEX разделить ответственность и риски, связанные с развитием как самой казахстанской компании, так и финансового рынка страны в целом.

Основными целями сотрудни­чества бирж являются предоставление казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам взаимного доступа к рынкам обеих стран, повышение надежности инфраструктуры и снижение рыночных рисков за счет развития института центрального контрагента (ЦК), когда биржа выполняет функцию посредника между участниками торгов и берет на себя все риски неисполнения сделок.

Кроме того, соглашение пре­дусматривает использование экс­пертизы и торгово-клиринговых технологий Московской биржи в целях повышения эффективности рынков KASE, клиринга, управления рисками и создания новых биржевых инструментов. Наряду с этим MOEX в перспективе окажет содействие выходу KASE на публичный рынок – ее опыт будет использован для проведения первичного размещения акций казахстанской структуры.

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев в своем приветственном слове отметил, что подписание соглашения станет очередным шагом к углубленному взаимодействию и расширению возможностей наших финансовых рынков.

– Мы стремимся обеспечить свободное перемещение финансовых услуг и капитала между нашими странами, и это один из важных шагов в реализации данных планов. Уверены, что в лице Московской биржи мы определили надежного и стратегического парт­нера для Казахстанской фондовой биржи. В свою очередь также хочу заверить, что MOEX нашла наиболее надежного партнера в лице KASE. Это позволит расширить возможности всех участников рынка, – сказал Данияр Акишев.

Глава Нацбанка также отметил, что Московская биржа является одним из наиболее удачных российских примеров, как за относительно короткий срок финансовый регулятор и участники рынка смогли превратить фондовый рынок в эффективный канал финансирования реального сектора экономики и привлечения долго­срочных инвестиций.

– Мы надеемся, что многие ноу-хау Московской биржи будут быст­ро реализованы и в Казахстане. Национальный банк совместно с Казахстанской фондовой биржей уже реализовал ряд инициатив, в том числе в рамках консультаций с MOEX, – добавил глава Нацбанка.

Председатель правления Мос­ковской биржи отметил, что сог­лашение лидирующих инфраструктурных организаций двух крупнейших финансовых рынков Евразийского экономического союза – важный шаг в развитии ЕАЭС.

– Сближение регулирования и инфраструктуры финансовых рынков России и Казахстана поз­волит эмитентам наших стран эффективнее привлекать капитал на публичном рынке для финансирования бизнеса, а инвесторам – заметно расширить возможности для вложения средств, снизив издержки и риски. Историческая и экономическая близость двух государств дает уверенность в том, что успешный опыт Московской биржи по развитию биржевой инфраструктуры, повышению внутреннего и внешнего спроса и увеличению ликвидности финансового рынка окажется наиболее эффективным для развития KASE, будет способствовать значительному росту рынка публичного капитала Казахстана, – сказал Александр Афанасьев.

В свою очередь председатель правления KASE Алина Алдамберген выразила уверенность в том, что сотрудничество двух бирж и использование торгово-клиринговых систем МОЕХ – важный шаг для создания доступа профессиональных участников на биржевые рынки.

– Применение опыта и компетенций Московской биржи для развития финансового рынка Казахстана в части биржевых торгов, управления рисками, клиринга, работы с участниками торгов и расширения биржевых сервисов будет способствовать повышению ликвидности и лучшему обслуживанию потребностей наших клиентов и участников, – добавила она.