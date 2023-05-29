Индустриальный тонус региона

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Досжан Нургалиев

В Карагандинской области сосредоточено наибольшее число моногородов, о развитии которых рассказал на брифинге в СЦК
глава региона Ермаганбет Булекпаев.

По его словам, в рамках мер по дальнейшему развитию экономики сформирован пул из 52 инвестпроектов общей стоимостью около 1,2 млрд тенге, что позволит создать 12 тыс. постоянных рабочих мест. При этом немало проектов планируется осуществить именно в моногородах – Сарани, Балхаше, Темиртау и других.

В индустриальной зоне «Сарань» будет открыт завод по выпуску бытовой техники с созданием более 1 тыс. рабочих мест. По поручению Главы государства здесь создается инфраструктура для новых предприятий. Согласно планам намечено создать свыше 3 тыс. постоянных рабочих мест.

– Данный опыт будет применен и в развитии других моногородов с учетом их специфики. Например, для Балхаша разработан комплексный план, включающий 66 мероприятий с общим финансированием 240 миллиардов тенге. Основная цель – формирование полноценного туристического кластера, – отметил аким.

В Темиртау, в энергетической сфере которого участились аварии, планируется отремонтировать 29 км теплосетей. В настоящее время в городе ведется ремонт старых и строительство нового котла ТЭЦ-2.

Ермаганбет Булекпаев также подчеркнул, что в решении экологических проблем областного цент­ра, Темиртау и Балхаша большое значение имеет газификация домов частного сектора. В этом плане социально уязвимым слоям населения акимат установил одноразовые денежные выплаты для подключения. Кроме того, совместно с центром модернизации жилфонда области разработана специальная программа беспроцентного займа сроком на семь лет. На сегодня газораспределительные сети подведены к 5,5 тыс. домов Караганды и Темиртау. До конца года, как заверил аким, эта цифра достигнет 7 тыс.

Глава региона также проинформировал о ситуации по повышению качества и доступности медпомощи для сельских жителей. В рамках данных мер в предстоящей перспективе в области планируется строительство 92 объектов здравоохранения. В Балхаше и Темиртау откроются цент­ральные межрайонные больницы.

До 2025 года в регионе планируется построить 22 школы. Продолжается работа по обеспечению доступности образования для детей с особыми образовательными потребностями. Впервые в области открылся Центр поддержки детей с аутизмом.

#медицина #акимат #Образование #Карагандинская область #инфраструктура #брифинг #моногорода

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