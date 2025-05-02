Инфляция в Казахстане в апреле составила 1,2%

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Венера Баталова
корреспондент

В апреле 2025 года месячный индекс потребительских цен в Казахстане составил 1,2%, немного снизившись по сравнению с мартом (1,3%). Основной вклад в инфляцию внесло удорожание платных услуг — на 1,9%, а также продуктов питания (+1,1%) и непродовольственных товаров (+0,6%), передает Kazpravda.kz со ссылкой Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наиболее существенно выросли цены в сфере жилищно-коммунальных и бытовых услуг. Тариф на вывоз мусора увеличился на 4,5%, банные услуги подорожали на 5%, услуги салонов красоты — на 2,6%, общепит — на 2%. Цены на интернет и кинотеатры выросли на 4%, на санатории — на 3,8%, медицинские лаборатории и рентген — на 2,5%, стоматологию — на 2,1%.

Среди продуктов больше всего подорожала капуста (+20,2%), свекла (+11,7%), лук (+11,5%) и морковь (+9,2%). Также выросли цены на картофель и лимоны (по +7,1%), оливковое масло (+6,6%), виноград (+6,5%) и сладкий перец (+5,9%). В то же время зафиксировано снижение цен на огурцы (–14,3%), помидоры (–5%), овсяную крупу (–4,3%), апельсины, рис и яйца.

Из непродовольственных товаров в апреле подорожали золотые обручальные кольца (+2,3%), одежда и обувь (+1%), а также лекарства (+0,5%). Дизельное топливо прибавило в цене 1,1%.

Среди регионов наибольшая месячная инфляция зафиксирована в Туркестанской области, а также в Алматы и Шымкенте — по 1,5%, что на 0,3 п.п. выше среднереспубликанского уровня. Наименьший прирост цен отмечен в Акмолинской области — 0,7%. По категориям товаров лидерами по росту стали: Северо-Казахстанская область (продовольствие +1,9%), Кызылординская область (непродовольственные товары +1,1%) и снова Туркестанская область (платные услуги +3,7%).

Годовая инфляция в апреле достигла 10,7%. Больше всего за год подорожали платные услуги (+15,7%), продовольственные товары — на 8,5%, непродовольственные — на 8,9%.

#продукты #инфляция #услуги #подорожание

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