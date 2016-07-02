Инфляция в Казахстане за полгода составила 4,6%

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Инфляция в Республике Казахстан за январь – июнь 2016 года составила 4,6%, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики.
Цены на продовольственные товары за шесть месяцев увеличились на 5%, непродовольственные – на 4,7%, платные услуги – на 4,1%.
С начала текущего года повышение цен отмечено: на картофель – на 34,9%, крупы – на 24,4%, чай черный – на 18%, сахар – на 13,6%, хлеб – на 11,6%, овощи переработанные и консервированные – на 9,3%, фрукты свежие – на 8,9%, кондитерские изделия – на 8,8%, прохладительные напитки – на 8,6%, макаронные изделия – на 8,2%, масло подсолнечное – на 8,1%, сухофрукты и орехи – на 7,6%, фруктовые и овощные соки – на 6,8%, сыр сычужный – на 5,5%, булочные и мучные изделия – на 5,3%, мясо птицы – на 4,5%.
Снижение цен зафиксировано на яйца – на 15,8%, молоко сырое – на 6,5%, овощи свежие – на 6%.
Прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 12,9%, бытовые приборы – 7,9%, стеклянные и керамические изделия – 7,2%, товары личного пользования – 7%, моющие и чистящие средства – 6,8%, текстильные изделия – 5,6%, автомобили – 5,4%, одежду и обувь – 4,6%, мебель и предметы домашнего обихода – 2,9%.
Уровень цен на услуги здравоохранения вырос на 7,3%, детских дошкольных учреждений – на 6,3%, ресторанов и гостиниц – на 3,6%, в области отдыха, развлечений и культуры – на 3,5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 2,3%.
Оплата за проезд воздушным пассажирским транспортом увеличилась на 14,6%, железнодорожным транспортом на большие расстояния – на 12,8%, автобусом внутригородского сообщения – на 6,2%.
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 19,8%, вывоз мусора – на 11,8%, холодную воду – на 8%, отопление центральное – на 7,2%, электроэнергию – на 4,9%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 4,8%, горячую воду – на 4,3%.