Свыше 300 предпринимателей из районов проконсультировали фронт-офисы «Даму»

На местах предприниматели могут получить консультации по действующим мерам господдержки, а также подать заявки на участие в программах финансирования

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки в область Абай заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин ознакомился с работой мобильных фронт-офисов Фонда «Даму», которые помогают предпринимателям из отдаленных населенных пунктов получать государственные услуги и консультации без необходимости выезда в областные центры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Мобильный фронт-офис представляет собой специализированный микроавтобус, на котором консультанты Фонда «Даму», представители акиматов, банков второго уровня, НПП «Атамекен», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» и консалтинговых организаций выезжают в города и села. На местах предприниматели могут получить консультации по действующим мерам государственной поддержки, а также подать заявки на участие в программах финансирования.

В рамках работы мобильных фронт-офисов предпринимателям предоставляется информация по инструментам субсидирования, гарантирования, льготного кредитования, микрофинансирования, лизинга, поддержке экспортных проектов, а также по мерам нефинансовой поддержки, включая обучение, консультационное сопровождение и развитие предпринимательских компетенций.

Как отметил председатель правления Фонда «Даму» Фархат Сарсекеев, особое внимание уделяется информированию предпринимателей о единой программе поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ», ориентированной на развитие предпринимательства в малых городах и сельских населенных пунктах.

«В этом году на базе региональных филиалов Фонда «Даму» мы также запустили Единый фронт-офис холдинга «Байтерек». С начала года к нам поступило порядка 12 тысяч обращений от предпринимателей, в том числе 553 обращения из области Абай и 609 — из Восточно-Казахстанской области», — сообщил Фархат Сарсекеев.

Сегодня мобильные фронт-офисы работают в областях Ұлытау, Жетісу, Абай, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской, Костанайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях. В ближайшее время проект будет масштабирован еще на пять регионов страны. Благодаря этой инициативе консультационную поддержку уже получили более 300 человек.

Помимо выездов в отдаленные населенные пункты мобильные фронт-офисы работают на региональных выставках, ярмарках и деловых мероприятиях, где предприниматели могут получить консультации непосредственно на площадках проведения.

В Семее мобильный фронт-офис был развернут в рамках выставки сельхозтоваропроизводителей на Центральном Арбате. Жители и предприниматели региона получили возможность ознакомиться с действующими программами государственной поддержки бизнеса и доступными инструментами финансирования.

Руководитель детского образовательного центра Talpyn Semey Меруерт Жумашева отметила, что впервые получила консультацию по мерам государственной поддержки именно благодаря мобильному формату работы.

«Я пришла на ярмарку как посетитель и была приятно удивлена, увидев мобильный фронт-офис. Очень удобно, что специалисты сами приезжают на такие мероприятия и можно получить консультацию прямо на месте, не тратя время на отдельный визит. Сейчас мы рассматриваем возможности дальнейшего развития и расширения образовательного центра, поэтому для меня было важно узнать о действующих мерах государственной поддержки и доступных инструментах финансирования», — рассказала предприниматель.

Индивидуальный предприниматель в сфере IT Ринат Жакашев также высоко оценил новый формат работы.

«Сейчас меня интересуют возможности субсидирования. Планирую создать собственное приложение, и основные затраты связаны не с разработкой, а с продвижением продукта. Для меня подходит программа «Өрлеу», где предусмотрены удобные условия участия. Мобильный офис — отличная идея, главное, заранее знать о его приезде», — отметил он.

В ближайшее время на базе мобильных фронт-офисов планируется запуск консультационно-реабилитационных центров для малого бизнеса. Предприниматели смогут получать поддержку по вопросам развития, масштабирования проектов и преодоления возникающих трудностей в ведении бизнеса.