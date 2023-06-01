Инфляция в Казахстане продолжает замедление

Инфляция в Казахстане в мае 2023 года за год составила 15,9% и замедлилась на 0,9%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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Напомним, в апреле сообщалось об инфляции на уровне 16,8%.

За месяц цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли по 0,5%, на платные услуги – на 0,7%, за год же увеличились на 16,5, 17,2 и 13,5% соответственно.

По сравнению с маем прошлого года повышение цен отмечено на огурцы на 53,4%, рис – на 44,9%, сахар-рафинад – на 42,7%, молоко консервированное – на 42,6%, лук репчатый – на 31,9%, помидоры – на 30,4%, яйца – на 29,3%, воду минеральную – на 28,5%, макаронные изделия – на 27,7%, булочные и мучные изделия – на 27,4%, кефир 2,5% жирности – на 23,7%, молоко пастеризованное – на 23,2%. Снижение же цен наблюдалось на капусту, морковь по 19,1%.

Цены на товары личного пользования возросли на 27,8%, мебель и предметы домашнего обихода – на 24,6%, одежду и обувь – на 16,4%, строительные материалы – на 15,7%. Дизельное топливо подорожало на 35,8%.

Аренда жилья повысилась на 25,7%. Услуги общественного питания подорожали на 16,7%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 16%, здравоохранения – на 15,8%, образования – на 14,1%. Услуги воздушного пассажирского транспорта подорожали на 28,9%, железнодорожного – на 28,6%.

Тарифы на вывоз мусора повысились на 29,5%, содержание жилья – на 19,9%, центральное отопление – на 10%, электроэнергию – на 8,6%, горячую воду – на 6,4%.

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (6,8 процентных пункта), жилищные услуги (1,9 процентных пункта), одежда и обувь (1,5 процентных пункта), разные товары и услуги (1,4 процентных пункта).