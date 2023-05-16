Инфляция замедлилась во всех регионах Казахстана

В апреле 2023 года годовая инфляция в Казахстане замедлилась, составив 16,8% (в марте – 18,1%). В разрезе регионов инфляция замедлилась во всех регионах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.

«Цены на продовольственные товары в апреле замедлились до 17,9% г/г (в марте – 20,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (22,6%), а минимальный – в Туркестанской (15,8%).

Темп роста цен на непродовольственные товары незначительно ускорился до 18,2% г/г (в марте – 18,1%). Максимальное значение зафиксировано в городе Астане (26,4%), минимальное – в Алматинской области (16,2%).

Цены на платные услуги в апреле замедлились до 13,7% г/г (в марте – 14,4%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Акмолинской области (17,6%), значительно ниже – в Астане (9,8%)», – озвучили цифры в Нацбанке.

В апреле 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,9%, что выше исторической средней (0,6% – в апреле 2017-2021 годов), добавили в НБ.