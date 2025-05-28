В Усть-Каменогорске в рамках мер по сдерживанию инфляции ввели фиксированные цены на продукты из перечня социально значимых, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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По информации пресс-службы социально-предпринимательской корпорации «Ертіс», до августа в торговых павильонах СПК ввели фиксированные цены на ряд овощной и бакалейной продукции. В частности, картофель продают по 263 тенге за 1 кг, морковь - 185 тенге, лук - 143 тенге, гречневую крупу - по 181 тенге, рис - 432 тенге, сахар - 417 тенге, растительное масло - 720 тенге за литр. Данная мера будет действовать до момента, пока на прилавках не появится продукция нового урожая.

«С конца лета на рынок начинает поступать много овощей и фруктов с дачных участков и от фермеров. Это период высокой конкуренции, работают рыночные механизмы, и мы приостанавливаем продажу по стабценам. Возобновляем ее с ноября», - пояснили в СПК.

Кроме того, в целях сдерживания цен на продукты питания СПК заключила договоры займа с рядом крестьянских хозяйств на овощи и бакалею на общую сумму 1, 508 млрд тенге. С июля в областном центре также начнет действовать крупный оптово-распределительный центр, который уже провел ряд форвардных закупок, в том числе 175 тонн картофеля по цене от 245-260 тенге за 1 кг.

С розничными торговыми предприятиями заключены меморандумы о торговой надбавке не более 15%. Как уточнили в корпорации, в целом в числе таких партнеров по области больше 1 тыс. предпринимателей. Контроль за соблюдением торговой надбавки осуществляют местные исполнительные органы.

По словам специалистов СПК, значительную роль в стабилизации цен также играют сельскохозяйственные ярмарки. С начала года в Восточном Казахстане организовано больше 230 ярмарок, где сельхозтоваропроизводители напрямую, без посреднических накруток, смогли реализовать мясную и овощную продукцию на сумму 917,7 млн тенге.