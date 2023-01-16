"Информации нет" – МИД об участии казахстанцев в вооруженном конфликте в Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве сообщил об отсутствии информации о задержании или участии граждан Казахстана в вооруженном конфликте на территории Украины, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы не получали какой-либо информации от компетентных органов Украины о задержании или участии казахстанцев в вооруженном конфликте на территории Украины. И при этом, как вы знаете, подобные действия предусматривают уголовную ответственность согласно законодательству Казахстана", – сообщил спикер.

Он отметил, что свобода передвижения – это неотъемлемое право граждан Казахстана. В соответствии с законами республики имеется лишь ряд ограничений по выезду за пределы страны, связанных с исполнением служебных обязанностей, уголовной ответственностью, исполнением решений суда и т. д.

"Государство может только рекомендовать не посещать территории, где идут военные действия или это опасно для жизни по иным причинам. Но даже в таких случаях право выбора остаётся за гражданином, и он сам несет ответственность за последствия. Хотели бы также предупредить, что, как и в случае с Крымом, посещение этих территорий может быть запрещено законодательством Украины, и украинская сторона вправе обратиться к ЕС с просьбой запретить нарушителю въезд в Шенгенскую зону", – продолжил официальный представитель министерства.

Смадияров подчеркнул, что казахстанцы, посетившие территорию Крыма и других оспариваемых территорий без получения разрешения властей Украины, являются нарушителями закона Украины о статусе оккупированных территорий.

"В связи с этим, к ним могут быть применены санкции как со стороны Украины, так и со стороны западных стран-партнеров. В отдельных случаях возможно уголовное преследование и международный розыск", – заключил Айбек Смадияров.