Закон Республики Казахстан Законы 7 мая 2024 г. 4:00 1 О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов, совершенное в Анкаре 10 мая 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 6 мая 2024 года № 81-VІIІ ЗРК