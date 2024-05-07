Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов, совершенное в Анкаре 10 мая 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 6 мая 2024 года

№ 81-VІIІ ЗРК