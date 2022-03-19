Министерство сельского хозяйства провело работу по разработке и подготовке к запуску модуля «VetLab» (диагностические исследования животных) в информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных». Он предназначен для передачи информации по проведению лабораторных исследований образцов в области диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ.

В рамках запуска реализованы процессы автоматического формирования электронных документов (сопроводительное письмо, акт отбора проб и опись) по отобранным от животных пробам биологического и патологического материала в

информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных», прием проб и передача результатов исследований в «VetLab».

При этом результаты исследований автоматически поступают в информационную систему «Идентификация сельскохозяйственных животных», что позволяет полностью исключить фактор несвоевременного, неполного внесения

данных по диагностическим исследованиям животных. Это позволит видеть в целом картину диагностированных лабораторией заболеваний животных по стране.

При этом, как отмечается, все действия участников процесса подтверждаются посредством ЭЦП и отражаются в цифровых документах.

Модуль прошел пилотное тестирование в Алматинской, Карагандинской, Северо–Казахстанской и Туркестанской областях, по итогам которого были учтены предложения от специалистов лабораторий и ветеринарных врачей местных исполнительных органов.

Разработчики провели обучение ветеринарных врачей местных исполнительных органов, специалистов ветеринарных лабораторий и ветеринарных инспекторов всех областей.

По итогам проведенного обучения 9 марта 2022 года запущен «VetLab», который позволит сделать еще один шаг в создании надежной системы ветеринарии.

Данный модуль разработан в рамках поручения Главы государства по реформированию системы ветеринарии, в частности цифровизации процессов, автоматизации сбора и передачи данных, добавили в МСХ.