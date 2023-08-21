Слухи о поджоге на шахте "Казахстанская" прокомментировали в полиции

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В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали распространяемую информацию о поджоге на шахте "Казахстанская", передает корреспондент Kazpravda.kz.

В некоторых информационных агентствах и социальных сетях со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области распространяется информация о том, что пожар в шахте "Казахстанская" может иметь умышленный характер.

"Данная рассылка не соответствует действительности. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы, которые и установят причину пожара. Просим жителей области не поддаваться на возможные слухи и провокации, верить только официальной информации", – отметили в ДП.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность по статье 274 УК РК.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты.

В момент происшествия под землей находились 227 человек. На поверхность были выведены 222 работника.

5 шахтеров погибли.

В аварийном забое продолжают тушить пожар.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и провести переговоры с АО "АрселорМиттал Темиртау" относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.