Информацию об остановке трех казахстанских НПЗ прокомментировало Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана опровергло информацию об остановке трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

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Как сообщили в Минэнерго, на Атырауском НПЗ запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения. Завод поэтапно восстанавливает работу после аварийной остановки, произошедшей 3 июля 2023 года в связи с глубокой посадкой электроэнергии.

Шымкентский НПЗ же продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95. Регенерация и пуск завершатся 14 июля. Тут накопленных запасов горюче-смазочных материалов также достаточно для населения.

«Павлодарский НХЗ находится на плановом ремонте и начинает пуск 19 июля. Накопленных запасов ГСМ достаточно для внутреннего рынка.

Совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в Казахстане обеспечивают бесперебойное покрытие потребности рынка», – заверили в ведомстве.