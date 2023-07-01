На Шымкентском НПЗ снизят выработку бензина Аи-95

Энергетика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) перестал работать сырьевой теплообменник, применяемый при производстве автобензина Аи-95, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Казахстана. 

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

 

Минэнерго сообщает о планируемой 3-14 июля этого года остановке Шымкентского НПЗ для регенерации катализатора и пуска установки каталитического риформинга.

«Регенерация направлена на восстановление активности катализатора риформинга SR 1000 и сохранение выработки «народного» автобензина Аи-92 при неисправном сырьевом теплообменнике Т-251 (применяется при производстве автобензина Аи-95).

Также для выяснения причин неисправности теплообменника Т-251 и недопущения повторения аналогичных ситуаций учредители ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» – АО НК «КазМунайГаз» и CNPC – проводят расследование и разработку плана действий», – подчеркнули в ведомстве.

В связи с ситуацией на ШНПЗ были скорректированы производственные планы на июль. Так, на Атырауском НПЗ увеличена выработка премиального автобензина Аи-95 с 20 до 45 тысяч тонн, Аи-92 сохранится на уровне свыше 100 тысяч тонн. На Шымкентском НПЗ же снижена выработка премиального автобензина Аи-95 на 29 тысяч тонн, Аи-92 сохранится на уровне более 140 тысяч тонн.

«Принимая во внимание период летних отпусков и повышенный спрос на Аи-95, крупные сети АЗС – PetroRetail, Sinooil, Helios и Газпромнефть – прорабатывают вопросы импорта автобензина Аи-95 в рамках индикативного плана между министерствами энергетики РК и России.

Сейчас запасы в стране (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) автобензина Аи-92 составляют 357 тысяч тонн (что достаточно для покрытия 23-суточной потребности РК); Аи-95 – 50 тысяч тонн (15 суток); дизтоплива – 518 тысяч тонн (28 суток)», – дали раскладку в Минэнерго.

#бензин #Минэнерго #НПЗ #Шымкентский НПЗ

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