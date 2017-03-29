​Инициатива, требующая поддержки

742
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Его директор Куралай Исенова намерена построить пансионат для проживания и временного пребывания детей с ограниченными возможностями, чтобы помочь детям-инвалидам и их родителям в социальной реабилитации.

– В пансионате будут созданы все необходимые условия, родители смогут оставлять там своих детей под присмот­ром опытных специалис­тов, – говорит инициатор проекта.

На создание такого пансионата женщину подвигла трагедия, произошедшая в семье. По халатности медиков ее новорожденный сын получил травму шейного отдела позвоночника, что впоследствии привело к летальному исходу.

– Как мать, потерявшая сына и пережившая большое горе, я решила помочь другим родителям облегчить невзгоды, разделить с ними нелегкое бремя ответственности, связанное с уходом за ребенком-инвалидом, – говорит Куралай Исенова.

В 2015 году она зарегистрировала ТОО «Нұр-Әлемі-2010» и при поддерж­ке местных властей получила земельный участок пло­щадью в один гектар для строительства пансионата в ауле Акмол Целино­градского района. А в следующем году уже при поддержке региональной палаты предпринимателей (РПП) создала общественный фонд с целью сбора средств на его строительство. Сегодня проект находится на сопровождении экспертов.

– Для реализации этого проекта необходимо 300 миллионов тенге, – говорит начальник отдела сопровождения проектов РПП Жанна Байконурова. – Часть средств женщина уже внесла сама. Это 17 миллионов тенге, которые она получила в качест­ве возмещения за непоправимую ошибку медиков. Учитывая значимость социального проекта, мы просим акмолинских бизнесменов оказать помощь в сборе необходимых средств.

Эта социальная инициатива сразу получила одобрение и поддержку в областном управлении координации занятости и социальных программ.

– Проект на самом деле очень интересный, не имеющий аналогов в регионе, – отметила руководитель управления Дина Ахметжанова. – К сожалению, средства на строительство такого учреждения в местном бюджете не предусмотрены. Между тем возведение крупного инфраструктурного объекта, требующего инвестиций, имеет право на существование и в рамках государственно-частного партнерства. Поэтому как уполномоченный орган мы готовы оказать содействие. 

Популярное

Все
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Цифровая трансформация судебной системы
SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет
В Казахстане сохраняется нулевой рост цен на СЗП четвертую неделю подряд
Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
«Барыс» выиграл у «Трактора» в первом домашнем матче сезона КХЛ
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Арина Соболенко стала победительницей US Open - 2025
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]