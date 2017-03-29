Его директор Куралай Исенова намерена построить пансионат для проживания и временного пребывания детей с ограниченными возможностями, чтобы помочь детям-инвалидам и их родителям в социальной реабилитации.

– В пансионате будут созданы все необходимые условия, родители смогут оставлять там своих детей под присмот­ром опытных специалис­тов, – говорит инициатор проекта.

На создание такого пансионата женщину подвигла трагедия, произошедшая в семье. По халатности медиков ее новорожденный сын получил травму шейного отдела позвоночника, что впоследствии привело к летальному исходу.

– Как мать, потерявшая сына и пережившая большое горе, я решила помочь другим родителям облегчить невзгоды, разделить с ними нелегкое бремя ответственности, связанное с уходом за ребенком-инвалидом, – говорит Куралай Исенова.

В 2015 году она зарегистрировала ТОО «Нұр-Әлемі-2010» и при поддерж­ке местных властей получила земельный участок пло­щадью в один гектар для строительства пансионата в ауле Акмол Целино­градского района. А в следующем году уже при поддержке региональной палаты предпринимателей (РПП) создала общественный фонд с целью сбора средств на его строительство. Сегодня проект находится на сопровождении экспертов.

– Для реализации этого проекта необходимо 300 миллионов тенге, – говорит начальник отдела сопровождения проектов РПП Жанна Байконурова. – Часть средств женщина уже внесла сама. Это 17 миллионов тенге, которые она получила в качест­ве возмещения за непоправимую ошибку медиков. Учитывая значимость социального проекта, мы просим акмолинских бизнесменов оказать помощь в сборе необходимых средств.

Эта социальная инициатива сразу получила одобрение и поддержку в областном управлении координации занятости и социальных программ.

– Проект на самом деле очень интересный, не имеющий аналогов в регионе, – отметила руководитель управления Дина Ахметжанова. – К сожалению, средства на строительство такого учреждения в местном бюджете не предусмотрены. Между тем возведение крупного инфраструктурного объекта, требующего инвестиций, имеет право на существование и в рамках государственно-частного партнерства. Поэтому как уполномоченный орган мы готовы оказать содействие.