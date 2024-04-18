Инициированный депутатами закон по вопросам науки и образования одобрили сенаторы

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Айман Аманжолова
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Под председательством спикера Сената РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого сенаторы рассмотрели ряд законов и озвучили свои депутатские запросы

Фото: пресс-служба Сената РК

На заседании палаты сенаторы рассмотрели и одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и образования», который направлен на улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке.

Спикер Сената подчеркнул, что данный закон был инициирован депутатами в рамках исполнения поручений главы государства и реализации задач, обозначенных ранее на заседании Национального совета по науке и технологиям.

«Нормы Закона направлены на повышение статуса ученого, поддержку научных работников и привлечение талантливой молодежи к научной деятельности. В частности, Законом предусматриваются нормы по установлению дополнительных выплат к основной заработной плате педагогов, занимающихся научно-педагогической и научно-исследовательской работой. Ведущим ученым также предоставляется право на оплачиваемый творческий отпуск для завершения научных работ. Кроме того, гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, предоставляются льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Надеемся, что одобренный Закон внесет значимый вклад в дальнейшее развитие науки и системы образования в нашей стране», – акцентировал Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, сенаторы рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов». Соглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между Казахстаном и Турцией.

Во втором чтении депутаты рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы». Он был инициирован депутатами в целях совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы. Так, законом предлагается ввести ограничения на въезд в нашу страну и приобретение гражданства Казахстана иностранцам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Не смогут въехать в нашу страну и иностранцы, причастные к экстремистской или террористической деятельности.

Концептуально сенаторы закон поддержали, но в ходе его рассмотрения инициировали внесение ряда изменений. В этой связи было принято решение вернуть закон в Мажилис с 11 поправками, предложенными сенаторами. Эти изменения исключают альтернативные виды наказания за умышленное уничтожение или повреждение систем видеонаблюдения и иного имущества в пенитенциарных учреждениях с ужесточением уголовной ответственности в случае совершения преступления лицом с использованием своего служебного положения. Эта норма касается сотрудников уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторов и изоляторов временного содержания.

Вместе с тем в целях стимулирования внутренней миграции законом предполагается выделение переселенцам земли для ведения крестьянского или фермерского хозяйства во внеконкурсном порядке сроком до пяти лет. Также закон направлен на совершенствование процедуры присвоения статуса «кандас».

Кроме того, сенаторы в ходе заседания озвучили и свои депутатские запросы.

Али Бектаев выразил обеспокоенность сокращением племенных пород сельскохозяйственных животных. Для решения проблемы, по мнению депутата, необходимо задействовать потенциал информационной базы селекционно-племенных мероприятий на научной основе и снизить темпы импорта.

Асем Рахметова подняла проблемы с которыми сталкиваются казахстанцы, пострадавшие от паводков, при оформлении заявок на возмещение ущерба. Сенатор предложила ряд конкретных мер по упрощению процедур.

Галиаскар Сарыбаев указал на проблемы подготовки учащихся к ЕНТ в регионах пострадавших от паводков. В этой связи депутат призвал профильные министерства и НАО «Правительство для граждан» оказать содействие в оперативном решении этих вопросов.

Ляззат Калтаева обратила внимание правительства на проблему роста детской инвалидности. По мнению сенатора, необходимо усилить научно-исследовательскую работу в данной области для предупреждения и минимизации рисков заболеваний на ранней стадии.

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