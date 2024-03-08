Инклюзия, права, качество жизни

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Ася Петрова

В Женеве представлен доклад Казахстана о правах лиц с инвалидностью.

фото из архива "КП"

В ходе 30-й сессии Комитета ООН по правам лиц с инвалидностью делегация Казахстана, возглавляе­мая вице-министром труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыковой, представила первоначальный страновой доклад о мерах по выполнению обязательств, закрепленных в Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Представляя доклад, глава казахстанской делегации информировала членов комитета о конкретных шагах Казахстана по достижению целей Стратегии ООН по интеграции людей с инвалидностью, выполнению обязательств по конвенции и Факультативному протоколу к ней, а также о проводимой стратегии и политике, основанных на трех принципах: «справедливое государство – справедливая экономика – справедливое общество».

Назгуль Сагиндыкова подчеркнула, что Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача создания инклюзивного общества. В этом ключе отмечено включение стратегических задач достижения устойчивости и инклюзивности в основу национального плана развития Казах­стана и Плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года.

Членами комитета в ходе диалога были подняты вопросы беспрепятственного доступа людей с инвалидностью к информации, образованию, медицинским услугам, жилью, услугам государства и финансовых учреждений, а также по обеспечению прав на здоровье, особенно женщин и девочек с инвалидностью, на доступ к правосудию и участие в мирных собраниях и другие. Также большой интерес был к обсуждению законодательства Казах­стана и планов по его укреплению для достижения всеобъемлющей системы защиты прав людей с инвалидностью.

Делегацией РК в составе руководителей государственных органов (МЗ, МТСЗН, Минпросвещения, МКИ, МВД, ГП, МИД, а также Верховного суда) была представлена подробная информация на вопросы членов комитетов. В частности, они рассказали о практике обеспечения принципов равенства и недискриминации лиц с инвалидностью, реализации доступа к образованию всех уровней, медицинскому обслуживанию и так далее.

Особенно важной стала роль депутатов Сената Парламента РК Ляззат Калтаевой и Мажилиса – Тансауле Серикова в информировании о законодательных инициативах страны для большего укрепления и устранения пробелов в законодательстве, касающихся прав лиц с инвалидностью, обеспечения равного, полного и значимого их учас­тия в жизни общества.

Члены комитета высоко оценили подготовку казахстанской делегации к рассмотрению доклада и поблагодарили за конструктивный подход в ходе интерактивного диалога.

Международные эксперты отметили принятые меры по системной модернизации политики и законодательства Казахстана для обеспечения прав людей с инвалидностью. Также высокую оценку комитета получила активность гражданского сектора, представители которого занимают высокие должности в государственной системе Казахстана. Члены комитета выразили надежду, что Правительство продолжит поддержку гражданского общества для всеобъемлющего выполнения Конвенции ООН.

#казахстан #доклад #Женева #Комитет ООН #права людей с инвалидностью

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