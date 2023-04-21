Иностранец готовил теракт на юге Казахстана – КНБ

Кроме того, нейтрализована радикальная религиозная ячейка в Астане.

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Антитеррористические подразделения КНБ предотвратили теракт на юге Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

«С начала текущего года подразделениями антитеррора КНБ предотвращен теракт с использованием самодельного взрывного устройства, который готовился гражданином одной из зарубежных стран в южном регионе Казахстана», – говорится в сообщении КНБ.

Также сотрудниками Комитета нацбезопасности в Астане нейтрализована радикальная религиозная ячейка.

«8 ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях.

По аналогичным фактам задержано всего 19 человек, осуждены к различным срокам лишения свободы еще 4 гражданина Казахстана», – сообщила пресс-служба КНБ.

Представители комитета добавили, что в рамках совершенствования мер противодействия данным угрозам при координации штаба Антитеррористического центра проведено 188 учений и тренировок.

«Отработана слаженность действий сил и средств уполномоченных государственных органов по своевременному выявлению угроз террористического характера и пресечению актов терроризма.

Усилены меры по повышению эффективности противодействия «лжетерроризму», – резюмировали в Комитете национальной безопасности.