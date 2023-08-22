Иностранца задержали в Казахстане по подозрению в организации незаконной миграции

Пограничная служба пресекла канал незаконной миграции в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

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13 августа 2023 года военнослужащие Департамента Погранслужбы по Костанайской области совместно с департаментами КНБ и полиции области задержали иностранца, подозреваемого в организации незаконной миграции 4 граждан стран Южной Азии.

Проводится досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Организация незаконной миграции».

С начала года на территории Костанайской области задержано 32 иностранца.