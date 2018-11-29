Общество
Иностранцы организовали элитный секс-притон в Алматы: как прошла его ликвидация
В Алматы сотрудниками правоохранительных органов 4-х стран была проведена спецоперация по ликвидации элитного секс-притона, в котором клиентами являлись только иностранные граждане, передает Kazpravda. kz.



По информации департамента полиции города, функционировал притон под видом кароке-бара.

"У, так называемого, "руля" – четыре фигуры, двое из которых – граждане Южной Кореи. В их караоке-баре работали девушки легкого поведения, а доступ к ним имели лишь иностранные подданные. В момент проведения спецоперации, к слову, в которой также приняли участие наши коллеги из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, в этом заведении проводили время 22 гражданина Южной Кореи и 18 девушек легкого поведения. Все они были доставлены в департамент полиции для проверки их личности по криминальному учету, а также на предмет соблюдения иностранцами миграционного законодательства РК. А в отношении четырех организаторов интим-бизнеса в настоящее время проводится досудебное расследование по ст.309 УК РК. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых на период следствия», - сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Берик Абильбеков.



В УБОП отметили, что в эти дни на территории четырех стран: Казахстана. Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана одновременно проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Стоп трафик", направленное на раскрытие преступлений в сфере торговли с людьми, сводничества, похищения и лишения свободы людей с целью их эксплуатации. Делегаты из соседних государств перенимают положительный опыт полиции Алматы в этом направлении.













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