​Институты гражданского общества – основа стабильности и развития государства

Событие стало знаковым, оно произошло в канун Дня Первого Президента, роль которого трудно переоценить для истории независимости нашей страны. Елбасы стал основоположником нового государства, новой страны, нового общества. Благодаря его социальной инженерии произошла транс­формация общества из системы социалистических утопических идей в современное, рыночное, высоко урбанизированное и образованное общество.

Выступление Главы государства на Гражданском форуме поистине стало второй частью его Послания от 5 октября 2018 года, в котором речь шла о качестве жизни казахстанцев. В Послании прослеживались месседжи к гражданскому обществу – о сопричастности казахстанцев к проводимым пре­образованиям, повышении роли НПО в защите прав потребителей, укреплении обратной связи, об открытии проектного офиса модернизации. Полнокровному гражданскому диалогу способствовало опубликование за несколько дней до форума статьи Главы государства «Семь граней Великой степи», ставшей продолжением «Рухани жаңғыру».

Идеи и поручения Президента на форуме ставят линию водораздела между тем, что было до 28 ноября, и тем, что будет происходить после. Сторонники прогрессивных реформ, лидеры изменений пойдут вместе с Елбасы дальше. Произошло накопление критической массы с одной стороны, посылов Главы государства о необходимости меняться, как это делает весь мир, а с другой – активности и устремлений самого гражданского общества.

В Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства обозначил системную цель по вхождению Казахстана в число 30 развитых стран мира. Череда крупных выступлений и статей Лидера нации от Послания 2017 года «Третья модернизация Казахстана» и «Рухани жаңғыру» до Пяти социальных инициатив, Посланий о Четвертой промышленной революции и росте доходов населения создала мощную волну целеполаганий.

В них есть живой отклик граж­данского общества. Это показали массовое участие населения в различных мероприятиях, активность в спортивных мероприятиях, публичных форумах, наконец, в социальных сетях. Все это продемонстрировало нам новую реальность, в которой гражданское общество стало качественно иным, чем привыкли это представлять.

Наступило время, когда необходимо осмыслить модель общественного развития. Создание Министерства общественного развития стало сигналом от власти, что пора перезагружать эту сферу. Чтобы справляться с растущими вызовами, мало только усилий государства. Необходимо вовлечение всего гражданского общества.

Казахстан осуществил весьма серьезные внешнеполитические шаги, став одним из лидеров мирового процесса миротворчества. В 2017–2018 годах Казахстан выполнял миссию непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Астана продолжила начинания саммита ОБСЕ 2010 года, стала площадкой для межсирийских переговоров. В этом контексте внутренняя политика должна быть синхронизирована с внешнеполитическими достижениями.

Рубежность и важность прошедшего Гражданского форума заключается в том, что состоялся большой диалог гражданского общества и власти на самом высоком уровне, которого не было почти 15 лет.

Следует понимать то историческое значение, которое имели гражданские форумы. В 2003 и 2005 годах они способствовали установлению целостной институциональной базы для взаимодействия государства и НПО. После серии политических диалогов была принята Концепция развития гражданского общества на 2006–2011 годы. Она задала крупные ориентиры, реализация которых вышла за установленные хронологические рамки концепции. Это касается развития системы общественных советов, формирования оценки эффективности реализации государственного социального заказа.

Тем не менее образовался временной разрыв, когда не происходило концептуального осмысления того, каким должно быть гражданское общество, а, по сути, каким должен быть общественный контракт на новом этапе развития страны. Сформировавшиеся пустоты заполнялись разными идеологическими конструкциями, которые однако не могли заменить реальной содержательной политической работы.

В связи с этим поручения и идеи Главы государства, озвученные 28 ноября текущего года, предполагают системную работу по перезагрузке гражданского сектора Казахстана. Во-первых, Главой государства поручено разработать новое цифровое решение о том, как НПО должны подтвердить свой статус, чтобы получать финансирование.

Назрела необходимость перезагрузки государственного социального заказа. Его основание на тендерных принципах госзакупок привело к деформации структуры неправительственного сектора. Вырос конгломерат НПО, ориентированных на государство, НПО-однодневок, НПО, живущих на деньги налогоплательщиков.

Крупным поворотом для процесса политической модернизации страны стало то, что формирование электронного реестра верифицированных НПО будет происходить на добровольной основе. Конечно, государство не будет снимать ответственности с НПО за непредоставление отчетности в рамках действующего инструмента – базы данных, куда НПО обязаны сдавать сведения о реализуемых проектах.

На определенном этапе два упомянутых инструмента будут действовать параллельно. Но самое главное – мы устанавливаем перс­пективу, в которой государство снимет парадоксальную ситуацию, когда НПО, будучи организациями гражданской инициативы, принуж­даются к сдаче отчетности. Это должно происходить добровольно. И только прозрачным и имеющим аудированную отчетность неправительственным организациям должно представляться финансирование. При этом электронный реестр НПО должен стать опорным для бизнеса и доноров в том, кому выделять финансовые ресурсы.

Посредством современных методов блокчейн и смарт-контрактов конкурсные процедуры на получение неправительственными организациями финансирования могут быть ускорены в разы. При этом снимутся волокита и бюрократические проволочки.

Предстоит упорядочить и унифицировать статистические учеты НПО, произвести их организационно-правовую перезагрузку, расширить применение международного стандарта финансовой отчетности, возможно, пойти на процедуры банкротства, чтобы сократить число бездействующих НПО. Во-вторых, крупный посыл Гражданского форума в том, что неправительственный сектор должен стать более гармоничной и синергичной частью экономики.

Финансирование государственного социального заказа за 15 лет существования Гражданского форума выросло в 65 раз. При этом занятость в секторе НПО составляет менее 1% от трудоспособного населения, тогда как в мировой практике этот показатель достигает 15–20%. Мы же пока имеем дело с недостаточно прозрачным сектором НПО.

Большой потенциал имеется по развитию волонтерства. Хотя его воспринимают как фактор безвозмездного труда, однако он также требует вложений, поскольку нам нужны практика и партнерство по волонтерству.

Казахстан следует мировой парадигме формирования стратегических планов, так называемых KPI, но это требует должного граж­данского контроля и включения. С 2010 года в стране практикуется оценка эффективности деятельности госорганов, но она делается также госорганом. В мире это осуществляют неправительственные организации.

Или одно из озвученных на форуме предложений о том, что Послания и стратегические планы государства требуют не столько пропаганды, сколько внедрения, и в этом процессе должны участвовать НПО, приходя на смену традиционным информационно-пропагандистским группам госорганов. При этом на практике мы имеем весьма обыденную проблему, когда неправительственным организациям вход в госорганы ограничен.

Поэтому Казахстан нуждается в привлечении новых практик и социальных технологий, чтобы делать Правительство еще более открытым. Помимо ЦОНов, нужны безбарьерные модели общественных посещений госорганов. Так делают сейчас Генпрокуратура, Верховный суд, акиматы Алматы, Астаны. Но нужно, чтобы все это стало мейнстримом и стандартизировано. Мы переводим госуслуги в электронный формат, однако это до конца не снимет потребность для очного взаимодействия. Живая обратная связь с населением должна быть.

Наконец, говоря о более плотной интеграции НПО в экономику, следует указать на наметившийся прогресс: к потребностям граж­данского общества и социальной ответственности разворачивается казахстанский бизнес. На этом пути предстоит разрушить немало стен и препятствий, чтобы друг друга могли найти те, кто желает быть благотворителем и донором, и те, кто нуждается в их поддержке.

В соответствии с мировой прак­тикой бизнесу нужно как минимум вчетверо нарастить свой вклад в развитие институтов гражданского общества, следуя примеру того, как это сделало государство. В-третьих, прошедший Гражданский форум задал новый формат для диалога между государством и НПО.

Он прошел как форум единомышленников и истинных сторонников политического курса Главы государства. Речь идет о тех, кто понимает глубину идей Елбасы. Они стремятся осмыс­лить и воплотить эти идеи, а не только комментировать или ограничиваться восторженными реляциями.

На форуме, с одной стороны, состоялся конструктивный, а подчас и нелицеприятный диалог с НПО. С другой – мы стали свидетелями того, как наши встречи, диалоги, дискуссии привели к новому уровню единения.

После пленарного заседания с участием Главы государства участники пережили высокий патриотический подъем. Это был тот самый момент, когда не совпадают математические и социологические арифметики, а дважды два не всегда четыре.

Гражданский форум стал событием, в котором собралась основная часть лидеров общественного сектора, Правительства, местных исполнительных органов, бизнеса. Мы стали свидетелями готовности граждан к тому, чтобы не только ждать, что сделает для них государство, но и многое делать самим.

Мы увидели конвергенцию ценностей, и это стало одним из элементов счастья – категории, которая из эмоционально-психологической области переходит в область индексирования и стратегического планирования.

Суть в том, что происходит транс­формация общественной модели развития Казахстана от поддерживающей к мотивирующей, не укладывающейся ни в нео­либеральные, ни в кейнсианские тео­рии. Современное государство ушло от упрощенных моделей социал-дарвинизма, привратника, ограничивающего свою роль только охраной безопасности или велфэйе – нацеленного на обеспечение минимальных социальных стандартов для всех.

Следует говорить о государстве, мотивирующем каждого гражданина максимально реализовать свой потенциал, чтобы достичь максимального уровня удовлетворенности от жизни. В этом контексте для нас важно привлечение инклюзивной методологии оценки качества жизни, которая должна быть выше, чем простейшие измерения физического ВВП.

Поэтому на нынешнем Гражданс­ком форуме центральное значение приобрели Цели устойчивого развития ООН до 2030 года. Пять площадок были проведены при поддержке агентств ООН в Казахстане для обсуждения 17 Целей устойчивого развития и 169 индикаторов. Форум на полгода ускорил обсуждение этих целей и привлек к этому процессу передовые неправительственные силы. В-четвертых, на форуме Глава государства поручил разработать Концепцию общественного развития до 2025 года. Это будет синхронизировать процесс развития гражданского общества со стратегическим планом Правительства, принятым также до 2025 года.

Предстоящий период несет существенные межпоколенческие изменения. 2019 год объявлен Годом молодежи, и это не случайно. Через 3–5 лет мы ожидаем возобновления роста численности и удельного веса молодежи в структуре общества. Это будет рывок, чтобы окончательно избавиться от демографического спада 1990-х годов. Теперь нация должна сосредоточиться на инвестициях в молодежь. Должна быть подготовлена инфраструктура, школы и самое главное – институты, служащие проводниками ценностей. Необходима база по обеспечению занятости молодежи, предоставлению ей качественных, креативных рабочих мест.

В связи с этим нам нужна ценностная и организационная консолидация гражданского сектора. Ядром растущего диалога между государством и НПО должен стать Гражданский альянс Казахстана. Нам предстоит завершить его перезагрузку и изменить сознание в неправительственном секторе.

Сегодня на этом поле свои правила диктуют с десяток организаций. Нам нужно раскрепостить эту сферу, открыть вход новым идеям и неправительственным организациям, в том числе молодежным инициативам. Должен быть расширен компонент развития сельских НПО, проектов, направленных на устойчивость местных сообществ.

С учетом изложенного в настоящее время по поручению Главы государства разрабатывается План действий Правительства на 2019–2025 годы, в который должны войти все рекомендации, озвученные представителями гражданского общества на форуме.

Сейчас Министерство общественного развития совместно с Граж­данским альянсом Казахстана обрабатывает массив предложений и выступлений, которые были на форуме, ведь он – это большая фокус-группа, своего рода социо­логический опрос, который позволяет получить очень мощную обратную связь.

Предварительно выделяется порядка 90 рекомендаций по 13 направлениям плана, в том числе: усиление роли НПО в рассмотрении законопроектов и принятии политических решений, совершенствование законодательства о некоммерческих организациях, терминологическая и понятийная работа, перезагрузка организационно-правовых форм некоммерческих организаций, повышение прозрачности и открытости Правительства, привлечение к этому лучших мировых практик. А также поддержка инициатив открытости бюджета, создание инклюзивного общества, стимулирование НПО, оказывающих услуги детям с особенностями развития, развитие форм патронатного воспитания, снижение числа детей-сирот, развитие системы общественного здравоохранения, информационная и медийная поддержка проектов НПО, нацеленных на развитие конструктивной гражданской активности и работу с социально уязвимыми группами населения.

Речь также идет о поддержке проектов в сельской местности, повышении роли НПО в защите прав потребителей, совершенствовании государственного социального заказа и системы финансирования проектов неправительственных организаций, налогового законодательства, привлечении средств доноров на проекты НПО. Далее. Привлечение НПО к развитию института медиации, имплементация Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, развитие внешних связей и контактов посредством диалога гражданских обществ. А также Гражданский контроль, обучение гражданской культуре, социальные инновации.

Эти рекомендации пойдут на согласование в госорганы, акиматы. Будет диалог с гражданским обществом. Ближайший – заседание Координационного совета при Правительстве РК.

Правительство должно будет определиться с тем объемом, какой предстоит реализовать. Необходима объективная оценка, что мы сможем реализовать, а что нужно будет еще осмысливать.

Самое главное – форум показал, что обратного пути нет. Нельзя стоять на месте, жить по инерционной модели. Следует совершить рывок в модернизации гражданского общества, поскольку оно становится важнейшим союзником государства перед лицом множащихся угроз современного мира.

Только вместе мы можем выстоять.