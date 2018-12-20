Институты гражданского общества – основа стабильности и развития государства
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Дархан Калетаев, министр общественного развития Республики Казахстан
Событие стало знаковым, оно произошло в канун Дня Первого Президента, роль которого трудно переоценить для истории независимости нашей страны. Елбасы стал основоположником нового государства, новой страны, нового общества. Благодаря его социальной инженерии произошла трансформация общества из системы социалистических утопических идей в современное, рыночное, высоко урбанизированное и образованное общество.