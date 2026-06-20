«Папье» царство

...В приемном покое детской больницы людно. Ложиться в стационар прибыли те, кому лечение в домашних условиях не помогло. И среди тех, кто остается с ребенком в больнице, немало пап. Десять лет назад на все отделе ние был один папа. И мы, мамы, смотрели на него с удивлением.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сейчас же в любое время года, как правило, одна или две палаты – исключительно «папские». Невольно отметив про себя этот факт, решила для интере са изучить эту тему. И обнаружила, что уходящих в декрет мужчин становится все больше. Ведь с 19 ноября 2025 года в Казахстане приняты нормы, согласно которым декретный отпуск отцов засчитывается в пенсионный стаж. Это значит, что папа, сидя в декрете, не теряет стаж, не теряет рабочего места и, соответственно, может вернуться в строй как только чадо подрастет.

К слову, по данным из откры тых источников, в декретном отпуске находятся сейчас почти тысяча военнослужащих. Согласно новому законодательству, годы в декретном отпуске засчитываются в выслугу лет, а также учиты ваются при пенсионных начислениях.

Кроме того, «декретник» не теряет возможность получать жилищные льготы и даже может повышаться в звании. Конечно, в совокупности все это влияет при принятии решения.

Еще три года назад, когда у племянницы муж решил уйти в декрет после рождения третьего ребенка и дать супруге возможность выйти на работу, мы были немного обескуражены: ведь трое детей, мал мала меньше, а справится ли? Тетя, мама молодой мамочки, даже взяла трудовой отпуск, будучи уверенной, что зятю потребуется помощь. Но он справился, причем на «пять». Скоро младшему исполнится три года, и папа выйдет на работу, а дите определят в детский сад. Зато мама догнала в карьере все, что упустила за два предыдущих декрета.

Причин, когда вместо мамы в декрет уходит папа, несколько: финансовая, социальная и даже психологическая. И нередко в ка захстанских семьях отпуск по уходу оформляет тот, чья зарплата выше и декретные отчисления больше. Психологи отмечают, что включенных родителей, а имен но пап, становится больше. Быть активным папой, который нарав не делит все хлопоты, связанные по уходу за ребенком, эмоционально вовлеченным в процесс и физически участвующим в этом, сейчас можно назвать новым социальным трендом.

Как правило, среди осознанных пап все таки больше молодых мужчин, до 35 лет. Но даже и те, кому уже за или под 40 лет, зачастую стараются не отставать и делают это вполне качественно. Старшее же поколение пока настороженно принимает это новшество. Ведь у них картина мира другая, они привыкли к тому, что роли распределяются по другому, когда за дом, очаг и детей отвечала мама, а папа был исключительно для внешнего мира.

Но даже среди аксакалов и убеленных сединами аже есть те, кто относится с пониманием и поддерживает стремление молодежи быть равноправными партнерами не только на бумаге, но и в жизни, в быту, в родительстве и нести груз ответственности вместе. И на мой субъективный взгляд, это здорово. Ребенок растет напитанный вниманием и любовью обоих родителей, а что может быть лучше для малыша?

…В пульмонологии кашляют все, звуки и тональность кашля разные, что особенно заметно ночью. В этот раз в отделении тоже немало пап. Они группируются, помогают друг другу, и очень часто собирают вокруг себя малышню по вечерам. Ведь так лихо играть с машинками умеют только папы.