В село Ключи пришла вода

Водное хозяйство
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Не так давно в истории села Ключи Шортандинского района, где проживают около 500 жителей, началась новая глава. Произошло событие, которого жители ждали долгие годы. В населенном пункте появилось наконец-то централизованное водоснабжение.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До этого жители села начинали свой день с привычной заботы по обеспечению семьи необходимым запасом живительной влаги. Ездили за ней, обложившись флягами и вед­рами. И многие воспринимали эту ситуацию как неотъемлемую часть сельской жизни.

Но сегодня ставшие привычными хлопоты окончательно ушли в прошлое. В населенный пункт пришел новый уровень комфорта. Наверняка многие хозяйки уже приобрели или задумываются о покупке стиральных машин-автоматов, обустройстве ванных комнат и душевых кабин.

Водоснабжение села – результат сис­темной работы заинтересованных гос­органов и подрядных организаций. В рамках проекта, начатого в 2023 году ТОО «Альянс Ltd», из села Софиевка, расположенного в 21 километре от села Ключи, проложили магистральный водопровод. Вода поступает на очистное сооружение, а затем в резервуары общим объемом 500 кубометров, что полностью покрывает потребность сельчан в воде.

Подключение села, расположенного вблизи столицы, к централизованному водоснабжению стало стимулом для привлечения инвестиций. В маленьком населенном пункте теперь планируется реализация двух крупных инвестпроектов.

Один из них связан со строительством завода по производству минеральной воды ТОО «Күлшін су өңімдері». Построить предприятие инвесторы планируют до 2028 года. Оно обеспечит жителей района и области постоян­ными рабочими местами.

Развивает производство в селе и масштабный промышленный комплекс Q-TEC – крупный казахстанский производитель трубопроводной арматуры и инженерных систем, насос­ного оборудования, сельхозтехники. Ожидается, что предприятие, выйдя на полную мощность в 2032 году, соз­даст более 600 постоянных рабочих мест. Его продукция обладает высоким экспортным потенциалом, имея спрос на рынках Азербайджана, Турк­менистана, Узбекистана и других стран СНГ.

Без преувеличения, оба предприятия сыграют большую роль в развитии села, став точками роста. А это означает, что впереди у него – светлое будущее.

#регионы #вода #Акмолинская область

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