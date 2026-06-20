Кому отдать свои сердца?

Колонка обозревателя
Аскар Бейсенбаев

Люди, которые в обычное время не сильно увлечены футболом, в эти дни часто спрашивают: за кого болеть на чемпионате мира, если там не выступает сборная Казахстана? Сразу же отмечу, что первенство планеты – это история не просто про спорт, это всегда выбор сердцем. К исходу первой недели даже самый нейтральный зритель неизбежно сломается под шквалом эмоций. На этом празднике жизни вам просто необходима «своя» команда.

Фото: © Eddie Keogh - The FA / Contributor / The FA Collection / Gettyimages.ru

Между тем мундиаль-2026 окончательно вступил в свои права, стремительно заполнив ленты мировых медиа кадрами мексиканских карнавалов, канадского антуража и неоновых стадионов США. Но вернемся к главному вопросу.

Умудренные опытом ветераны трибун и экранов свой выбор сделали давно. Они, словно родовую религию, хранят верность великим футбольным империям: прагматичной Германии, аристократичной Англии, летучим Нидерландам, страстной Испании или вечному южноамериканскому карнавалу в лице Бразилии и Аргентины.

В то же время выбор может быть основан на культе конкретных лидеров. Мы со переживаем командам ради больших личностей – будь то великий аргентинец Лионель Месси, нестареющий португалец Криштиану Роналду или новые суперзвезды вроде норвежца Эрлинга Холанда, француза Килиана Мбаппе, англичанина Харри Кейна и юного испанца Ламина Ямаля.

Но что делать тем, кто только сей час соприкоснулся с этим ревущим зрелищем, не хочет поддерживать признанных фаворитов и ищет не избитые расклады? Для них есть несколько нетривиальных путей.

Во-первых, я бы искренне посоветовал искать объект для гордости в нашем близком, родственном соседе – национальной команде Узбекистана. Парни из Ташкента впервые представ ляют регион на заветном мировом первенстве, и для нас на этом турнире они – полноценные «наши». Сборная Узбекистана заслужила этот исторический шанс годами кропотливой работы. Поддерживать их в контексте центральноазиатского братства – дело абсолютно естественное и правильное.

Во-вторых, можно пойти по пути клубного патриотизма и сопереживать команде, где выступает единственный представитель казахстанского чемпионата на этом турнире. Речь идет о сборной Боснии и Герцеговины, в стартовом составе которой на полях Америки играет талантливый полу защитник столичной «Астаны» Иван Башич. И хотя его команда уступила во втором туре – шансы на выход в следующую стадию все еще остаются.

В-третьих, можно болеть за все команды из Европы. Выбор в пользу сборных Старого Света диктуется не только эмоциями, но и сухим прагматизмом. Не стоит забывать, что футбольный Казахстан уже почти четверть века официально входит в большую семью УЕФА. А значит, доминирование и лидерство европейского футбола в мировом рейтинге – это вопрос в том числе и нашего стратегического престижа.

В-четвертых, для любителей подлинной романтики есть путь чистой экзотики. Почему бы не отдать свои симпатии бесстрашным парням из Кабо-Верде или сотворившим невероятное чудо островитянам из Кюрасао?

Наконец, всегда остается еще один, возможно, самый мудрый вариант: вообще расслабиться и занять нейтральный статус стороннего наблюдателя. Смотреть за всеми сборными одинаково, наслаждаться динамичным зрелищем и просто получать удовольствие от великой игры. В конце концов, чтобы оценить всю гениальность этого безумного праздника, вовсе не обязательно размахивать чужими флагами. Иногда достаточно просто любить сам футбол.

Все колонки автора
#футбол #ЧМ #команды #болельщики

Популярное

Все
«Папье» царство
Кому отдать свои сердца?
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
В село Ключи пришла вода
Новый центр для китайского бизнеса открылся в Астане
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Отечественная техника, ярмарки и новые заводы — как Казахстан защищает внутренний рынок
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской

Читайте также

«Папье» царство
Не надо печалиться
Гибнут дети – виноваты взрослые
Астана – моя зрелая любовь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]