Кому отдать свои сердца?

Люди, которые в обычное время не сильно увлечены футболом, в эти дни часто спрашивают: за кого болеть на чемпионате мира, если там не выступает сборная Казахстана? Сразу же отмечу, что первенство планеты – это история не просто про спорт, это всегда выбор сердцем. К исходу первой недели даже самый нейтральный зритель неизбежно сломается под шквалом эмоций. На этом празднике жизни вам просто необходима «своя» команда.

Фото: © Eddie Keogh - The FA / Contributor / The FA Collection / Gettyimages.ru

Между тем мундиаль-2026 окончательно вступил в свои права, стремительно заполнив ленты мировых медиа кадрами мексиканских карнавалов, канадского антуража и неоновых стадионов США. Но вернемся к главному вопросу.

Умудренные опытом ветераны трибун и экранов свой выбор сделали давно. Они, словно родовую религию, хранят верность великим футбольным империям: прагматичной Германии, аристократичной Англии, летучим Нидерландам, страстной Испании или вечному южноамериканскому карнавалу в лице Бразилии и Аргентины.

В то же время выбор может быть основан на культе конкретных лидеров. Мы со переживаем командам ради больших личностей – будь то великий аргентинец Лионель Месси, нестареющий португалец Криштиану Роналду или новые суперзвезды вроде норвежца Эрлинга Холанда, француза Килиана Мбаппе, англичанина Харри Кейна и юного испанца Ламина Ямаля.

Но что делать тем, кто только сей час соприкоснулся с этим ревущим зрелищем, не хочет поддерживать признанных фаворитов и ищет не избитые расклады? Для них есть несколько нетривиальных путей.

Во-первых, я бы искренне посоветовал искать объект для гордости в нашем близком, родственном соседе – национальной команде Узбекистана. Парни из Ташкента впервые представ ляют регион на заветном мировом первенстве, и для нас на этом турнире они – полноценные «наши». Сборная Узбекистана заслужила этот исторический шанс годами кропотливой работы. Поддерживать их в контексте центральноазиатского братства – дело абсолютно естественное и правильное.

Во-вторых, можно пойти по пути клубного патриотизма и сопереживать команде, где выступает единственный представитель казахстанского чемпионата на этом турнире. Речь идет о сборной Боснии и Герцеговины, в стартовом составе которой на полях Америки играет талантливый полу защитник столичной «Астаны» Иван Башич. И хотя его команда уступила во втором туре – шансы на выход в следующую стадию все еще остаются.

В-третьих, можно болеть за все команды из Европы. Выбор в пользу сборных Старого Света диктуется не только эмоциями, но и сухим прагматизмом. Не стоит забывать, что футбольный Казахстан уже почти четверть века официально входит в большую семью УЕФА. А значит, доминирование и лидерство европейского футбола в мировом рейтинге – это вопрос в том числе и нашего стратегического престижа.

В-четвертых, для любителей подлинной романтики есть путь чистой экзотики. Почему бы не отдать свои симпатии бесстрашным парням из Кабо-Верде или сотворившим невероятное чудо островитянам из Кюрасао?

Наконец, всегда остается еще один, возможно, самый мудрый вариант: вообще расслабиться и занять нейтральный статус стороннего наблюдателя. Смотреть за всеми сборными одинаково, наслаждаться динамичным зрелищем и просто получать удовольствие от великой игры. В конце концов, чтобы оценить всю гениальность этого безумного праздника, вовсе не обязательно размахивать чужими флагами. Иногда достаточно просто любить сам футбол.