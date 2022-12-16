Инвестиции приветствуются

В ходе визита в Германию заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди посетил финансовую столицу страны – город Франк­фурт-на-Майне, где провел ряд встреч с руководителями немецких финансовых и банковских кругов.

Во время переговоров с председателем правления группы финансово-биржевых компаний Deutsche Börse Тео­дором Ваймером, в которых также принял участие управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничес­тва между двумя странами в банковско-финансовой и биржевой сфере.

В тот же день казахстанская делегация провела встречу с руководителями немецких финансовых и банковских кругов, в числе которых присутствовали руководители таких учреждений и финансовых институтов, как KfW, Deutsche Bank AG, Bundesbank, Allianz, Bafin, Euler Hermes, Ernst&Young GmbH, Rothschild, Lakestar, LBBW, Rantum Capital, Mangold Consulting, Frankfurt Main Finance, World Alliance of International Financial Centers (WAIFC) AISBL и другие.

Немецкой аудитории была представлена информация об инвестиционных возможнос­тях Казахстана и потенциале МФЦА как платформы для инвестиций в регионе Цент­ральной Азии.

Как отметил Мухтар Тлеу­берди, Германия является ключевым экономическим партнером Казахстана в Европе и одним из важных инвесторов в нашу экономику.

– За последние 17 лет инвестиции из Германии в Казахстан превысили 5 миллиардов евро. Мы высоко ценим роль германского бизнеса в развитии нашей индустрии и продолжим создавать все необходимые условия для дальнейшего сотрудничества в качестве надежного парт­нера, – сказал глава МИД РК.

Немецкие бизнесмены проявили интерес к экономическому потенциалу нашей страны, проводимым политическим и социально-экономическим реформам, активно интересовались развитием региона Центральной Азии.

В завершение министр иностранных дел РК провел встречу с вице-президентом компании Viessmann Артуром Ульрихом. Компания, являющаяся мировым лидером в производстве отопительных, промышленных и холодильных систем, работает в Казахстане на протяжении 15 лет.