Крупные благотворительные проекты Актогайского горно-обогатительного комбината направлены на создание комфортных условий для обучения и развития подрастающего поколения в регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz

В современном мире успех во многом определяется уровнем развития образовательной системы. Осознавая это, компания активно вкладывает значительные средства в поддержку сферы образования области Абай. Предприятие стремится содействовать развитию инфраструктуры учебных заведений, созданию благоприятной среды для обучения студентов и школьников.

Одним из ключевых направлений благотворительной деятельности Актогайского ГОК стала поддержка Электротехнического колледжа города Семея. Особое внимание было уделено условиям проживания студентов в общежитии. В рамках спонсорской помощи колледж получил 150 двухъя­русных кроватей с полным комплектом постельных принадлежностей на общую сумму 34,7 млн тенге. Этот значительный вклад позволил существенно улучшить бытовые усло­вия студентов, обеспечив им комфортный отдых.

«Мы верим, что создание достойных условий для проживания студентов – это важный шаг на пути к их успешному образованию и будущему», – говорят представители предприятия.

Также компания демонстрирует свою приверженность развитию учебных организаций в сельской местности. Для школы в селе Копа выделен внушительный объем средств. 174 млн тенге направлены на благоустройство территории. А 67 млн тенге инвестированы в оснащение классов, что позволило обеспечить учебный процесс современными материалами и оборудованием, повышая качество образования.

Для юных спортсменов академии Bayraq в поселке Жезкент предприятие с 2022 по 2026 год выделило около 13,7 млн тенге. Так, в 2022 году были закуплены татами. В 2024-м профинансирован ремонт спортивного зала, созданы безопасные и современные условия для тренировок. А в 2025 году компанией принято решение о поддерж­ке юных спортсменов в чемпионате мира, благодаря чему воспитанники академии смогли завоевать призовые места, продемонстрировав высокий уровень подготовки. В этом году предприятие продолжило финансирование организации тренировочного процесса, обеспечивая постоянное развитие спортивных талантов.

Масштабная программа Актогайского комбината в поселке Жезкент, рассчитанная на 2025–2026 годы, включает инвестиции – более 150 млн тенге – в улучшение социальной инфраструктуры. Замена окон в двух детских садах обеспечила комфортный микроклимат и улучшила энергоэффективность. Ремонт системы отопления в детском саду «Солнышко» позволил создать тепло и уют для самых маленьких воспитанников. Установка четырех детских площадок в поселке предоставит безопасные и современные места для игр и физической активности несовершеннолетних. Ремонт поселкового стадиона откроет новые возможности для занятий спортом как детей, так и взрослых. А ремонт детского парка, включая освещение, фонтан и новую площадку, преобразит общественное пространство, сделав его местом для отдыха и досуга сельчан.

Благотворительные инициативы компании в области Абай демонстрируют глубокое понимание важности инвестиций в человеческий капитал и социальную инфраструктуру. Поддержка образовательных учреждений – от колледжей до детских садов и спортивных школ – улучшает текущие условия и закладывает фундамент для устойчивого развития региона и благополучия его жителей. Компания подтверждает свою роль ответственного партнера, ее действия приносят реальную пользу обществу.