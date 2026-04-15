Крупные благотворительные проекты Актогайского горно-обогатительного комбината направлены на создание комфортных условий для обучения и развития подрастающего поколения в регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz
В современном мире успех во многом определяется уровнем развития образовательной системы. Осознавая это, компания активно вкладывает значительные средства в поддержку сферы образования области Абай. Предприятие стремится содействовать развитию инфраструктуры учебных заведений, созданию благоприятной среды для обучения студентов и школьников.
Одним из ключевых направлений благотворительной деятельности Актогайского ГОК стала поддержка Электротехнического колледжа города Семея. Особое внимание было уделено условиям проживания студентов в общежитии. В рамках спонсорской помощи колледж получил 150 двухъярусных кроватей с полным комплектом постельных принадлежностей на общую сумму 34,7 млн тенге. Этот значительный вклад позволил существенно улучшить бытовые условия студентов, обеспечив им комфортный отдых.
«Мы верим, что создание достойных условий для проживания студентов – это важный шаг на пути к их успешному образованию и будущему», – говорят представители предприятия.
Также компания демонстрирует свою приверженность развитию учебных организаций в сельской местности. Для школы в селе Копа выделен внушительный объем средств. 174 млн тенге направлены на благоустройство территории. А 67 млн тенге инвестированы в оснащение классов, что позволило обеспечить учебный процесс современными материалами и оборудованием, повышая качество образования.
Для юных спортсменов академии Bayraq в поселке Жезкент предприятие с 2022 по 2026 год выделило около 13,7 млн тенге. Так, в 2022 году были закуплены татами. В 2024-м профинансирован ремонт спортивного зала, созданы безопасные и современные условия для тренировок. А в 2025 году компанией принято решение о поддержке юных спортсменов в чемпионате мира, благодаря чему воспитанники академии смогли завоевать призовые места, продемонстрировав высокий уровень подготовки. В этом году предприятие продолжило финансирование организации тренировочного процесса, обеспечивая постоянное развитие спортивных талантов.
Масштабная программа Актогайского комбината в поселке Жезкент, рассчитанная на 2025–2026 годы, включает инвестиции – более 150 млн тенге – в улучшение социальной инфраструктуры. Замена окон в двух детских садах обеспечила комфортный микроклимат и улучшила энергоэффективность. Ремонт системы отопления в детском саду «Солнышко» позволил создать тепло и уют для самых маленьких воспитанников. Установка четырех детских площадок в поселке предоставит безопасные и современные места для игр и физической активности несовершеннолетних. Ремонт поселкового стадиона откроет новые возможности для занятий спортом как детей, так и взрослых. А ремонт детского парка, включая освещение, фонтан и новую площадку, преобразит общественное пространство, сделав его местом для отдыха и досуга сельчан.
Благотворительные инициативы компании в области Абай демонстрируют глубокое понимание важности инвестиций в человеческий капитал и социальную инфраструктуру. Поддержка образовательных учреждений – от колледжей до детских садов и спортивных школ – улучшает текущие условия и закладывает фундамент для устойчивого развития региона и благополучия его жителей. Компания подтверждает свою роль ответственного партнера, ее действия приносят реальную пользу обществу.