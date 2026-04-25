Добрая традиция – помогать

Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Весеннюю благотворительную ярмарку провел в Астане Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

фото Игоря Бургандинова

Открывая мероприятие, генеральный секретарь СВМДА посол ­Кайрат Сарыбай подчеркнул, что данное мероприятие связано с логическим расширением миссии Секретариата и призвано дополнить официальный межгосударственный диалог. Инициа­тива направлена на укрепление общест­венного авторитета Совещания и имеет особое значение в преддверии седьмого саммита СВМДА, который состоится в октябре 2026 года в Баку.

– Культурные и спортивные мероприятия, организуемые Секретариатом СВМДА на протяжении многих лет, уже стали доброй традицией, объединяя представителей разных стран и укрепляя дух солидарности и дружбы. В этом контексте Весенний благотворительный базар представляет собой новый шаг вперед – шаг, который не только укрепляет связи между людьми, но и поощряет щед­рость, гражданскую ответственность и волонтерство, а также демонстрирует культурное богатство различных стран, – обратился он к участникам и гостям ярмарки.

Кайрат Сарыбай напомнил о цели ярмарки: все собранные средства будут направлены в Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, в городе Акколь Акмолинской области.

Центр обеспечивает уход и благоприятную среду для 123 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гарантируя их благополучие, образование и развитие. Пожертвования будут направлены на модернизацию детского летнего лагеря «Рассвет», где эти дети проводят каникулы. Планируемые улучшения позволят обновить инфраструктуру и повысить стандарты безопасности, создавая более безопасную и благоприятную среду для их отдыха и развития.

– Любой ваш вклад, независимо от его размера, становится частью более масштабных усилий по созданию ощутимых и позитивных изменений в жизни тех, кто нуждается в заботе, – сказал генсек СВМДА.

Ярмарка объединила дипломатические миссии государств-членов и стран-наблюдателей при Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, представителей малого и среднего бизнеса Казахстана.

Как отметил посол КНР в Казахстане Хань Чуньлинь, участие в ярмарке – не только возможность внести свою лепту в благородное дело, но и обмен между культурами. Китайское посольство представило на благотворительном базаре китайский чай и изделия ручной работы.

Гости ярмарки с удовольствием разбирали национальные сувениры – веера, футболки, кружки, ковры. Например, мастера ковроткачества из Таджикистана привезли лучшие образцы своего труда. Покупали гостинцы – апшеронские оливки пользовались большим успехом, как и дары Мертвого моря – мыло, лечебная грязь и соли. Смаковали кулинарные изыски – суп том ям, восточные сласти и белорусские сыры.

Программа мероприятия также включила в себя насыщенную культурную часть. Салон национальной одежды Tarbiya провел модный показ, на сцене выступали творческие коллективы разных стран. Помимо выступлений и благотворительных продаж, гости приняли участие в интерактивной викторине об истории, вехах и миссии СВМДА.

#Астана #ярмарка #1 мая #благотворительность #СВМДА

