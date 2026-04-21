Забег, где важен каждый километр

Мероприятие, организованное фондом Bolashak Charity, уже стало традиционным и в этом году собрало небывалое количество участников – почти 5 000 человек из 26 городов Казахстана. География проекта даже вышла за пределы страны: в онлайн-формате к марафону присоединились бегуны из Великобри­тании и России. На старт вышли не только профессиональные атлеты и любители, но и сотрудники международных компаний, иностранных посольств – Великобритании, Испании, Турции, Швеции, Эстонии, а также представители делегации ЕС. Более ста человек с особенностями развития (аутизм, синдром Дауна, ДЦП) на личном примере доказали, что спорт не знает границ.

Программа забега включала четыре дистанции: 1, 2,5, 5 и 10 км. Все финишировавшие стали обладателями памятных медалей, а тройку лидеров на каждой дистанции наградили почетными дипломами. И хотя погода в тот день не баловала горожан, здесь царила атмосфера радостного общения. Ведь когда бежишь для благого дела, ничто не помешает достичь цели.

Порядка 180 детей в возрасте от 5 до 14 лет с аутизмом, ДЦП, задержкой психического и речевого развития приняли участие в традиционной эстафете «Веселые старты» и получили заслуженные призы и массу эмоций.

Забег этого года стал поистине рекордным в сборе благотворительных средств. Собранные 42 млн тенге будут направлены на профессио­нальное обучение подростков и взрослых с аутизмом, чтобы обеспечить им условия для социализации и будущей работы. Как отметила председатель Попечительского совета фонда Динара Гаплан, забег давно стал настоящим движением, объединяющим осознанное общество вокруг важной цели.

Помимо спортивной части, среди участников были разыграны ценные подарки: от смарт­фонов и велосипедов до поездки на двоих в Грузию. Но главной победой каждого, кто пришел, стала поддержка тех, кто в ней особенно нуждается.