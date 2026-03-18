В минувшее воскресенье на базе областной многопрофильной детской больницы осмотр детей с врожденными патологиями лица вела целая команда врачей: хирурги, логопед, ортодонт, психолог и другие детские профильные специалисты. Родителям предоставлялись все необходимые рекомендации. Более 30 детей прошли обследование, почти половина из них была отобрана для хирургического вмешательства. Кроме того, в рамках акции запланирован мастер-класс. Обмен опытом с международными специалистами позволит западноказахстанским врачам существенно повысить свою квалификацию.

Движение Operation Smile было основано в 1982 году американским пластическим хирургом Уильямом Маги и его супругой Кэтлин. Сегодня проект работает во многих странах, предоставляя бесплатную медицинскую помощь тысячам детей с врожденной расщелиной губы и неба и даря им шанс на полноценную жизнь. Такие патологии встречаются примерно у одного из 750–800 новорожденных. Своевременно проведенная операция обеспечивает ребенку правильное питание, формирование речи и возможность социальной адаптации.