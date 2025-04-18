В последние годы в стране открываются новые школы, в которых особое внимание уделяется созданию условий для эффективного обучения детей. Акцент в них сделан не только на современных технологиях, но и на комфортной и вдохновляющей атмосфере, в которой каждый школьник раскрывает свой потенциал.

Именно таким является нацио­нальный проект «Комфорт­ная школа», направленный на ликвидацию дефицита ученичес­ких мест, аварийных школ и трехсменного обучения, реализуемый в стране по поручению Главы государства, данному в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Картина сегодняшнего дня: новые, просторные, технологичес­ки оснащенные, по-настоящему комфортные школы появляются в разных регионах республики. Но впереди оказалась Акмолинская область, которая первой в стране завершила строительство всех девяти запланированных учебных заведений на 12 тыс. мест в рамках нацпроекта. Этот факт подчеркнул и Глава государства на четвертом заседании Национального курултая, прошедшем в Бурабае.

Благодаря вводу семи комфортных школ на 9 200 мест в пристоличном Целиноградском районе, куда в основном мигрирует население, дефицит ученических мест уменьшился в восемь раз.

Тема переуплотненности школ в полтора раза стоит на повестке дня и в областном центре. Ввод двух комфортных школ в новом микрорайоне «Сарыарка» снял эту проблему для 10 городских общеобразовательных учебных заведений.

Можно сказать, регион стал примером для других областей страны, поскольку современные комфортные школы – это уже необходимость. Наши дети должны хотеть учиться, получать только качественное образование, расти всесторонне развитыми. К тому же ввод новых школ позволил обеспечить рабочими местами педагогов, технический персонал.

Вместе с тем перегруженность школ в регионе продолжает вызывать беспокойство. На проблему дефицита ученических мест в районах области обратил внимание сенатор Талгат Жунусов. В своем депутатском запросе он призвал Правительство выделить дополнительное финансирование для эффективного решения имеющих место вопросов, улучшения инфраструктуры.

Парламентарий в своем обращении также отметил, что девять комфортных школ значительно снизили дефицит ученических мест. Однако из-за имеющих место процессов урбанизации, активного строительства жилья, миграции населения семь населенных пунктов области нуждаются в новых школах. Как подчеркнул Талгат Жунусов, несмотря на наличие земельных участков, вопрос финансирования строительства школ остается открытым. Так, в городе Косшы необходимо строительство школы на 1 500 мест, так как число учеников уже превысило 12 тыс., то есть проблема нехватки школ усугубляется. Аналогичная ситуация наблюдается в Кокшетау, Щучинске, Аршалы, Шортанды и других районах. В сельской местности проблема также остра: в селе Красный Яр проектная мощность школ составляет 1 010 мест, тогда как количество учащихся намного выше.

Сенатор обратился к Премьер-министру с просьбой предусмотреть в республиканском бюджете финансирование строи­тельства школ в указанных населенных пунктах в 2025 году, чтобы не допустить трехсменного обучения.

Между тем, по данным областного управления образования, в регионе сегодня работают 536 дневных общеобразовательных школ, где учатся почти 140 тыс. детей. Одна из главных задач в последние годы – улучшение условий обучения для школьников, особенно в сельской местности. Так, в селе Бирсуат Жаркаинского района за счет частных инвестиций ведется строительство школы на 80 мест. Уже в новом учебном году юные бирсуатцы сядут за парты в долгожданной новой школе. Старое, аварийное учебное заведение, построенное в 1963 году, станет историей.

В 2023 году в Акмолинской области удалось успешно решить проблему трехсменного обучения благодаря введению новых школ. В селе Жибек Жолы Аршалынского района открылась школа на 300 мест, в Косшы – большая, современная школа на 1 200 мест. Это значительно разгрузило учебные заведения и улучшило условия для детей и педагогов.

Ежегодно выделяются средст­ва на капитальный ремонт дейст­вующих школ. В 2025 году отремонтируют 32 объекта образования, в том числе 17 по программе «Ауыл – ел бесігі». Также по области утвержден трехлетний план реновации школ в соответствии с Посланием Президента. До 2027 года планируется обновление 90 учебных заведений, из них в текущем году отремонтируют 20. А недавно двери обновленных школ на 80 мест каждая распахнули в селах Петровка Сандыктауского района и Буланды района Биржан сал.

В текущем году в регионе продолжается строительство еще трех школ: В Кокшетау на 588 мест, в поселке Бестобе города Степногорска на 300 мест, в селе Жанажол Целиноградского района на 80 мест.

В рамках предвыборной программы партии «Amanat» предусмотрено приобретение 50 учебных кабинетов новой модификации. Современное оснащение позволит внедрять передовые методы обучения, повысить качество образования.