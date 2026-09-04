Партитура длиною в жизнь

Путь к мировому признанию

Говорят, что дирижирование – самая загадочная и магическая из всех профессий музыкального искусства. В отличие от любого другого музыканта дирижер не извлекает звук из инструмента напрямую. Его «инструмент» – это десятки или сотни других людей. При этом вступает в действие магия интерпретации: маэстро выступает соавтором композитора, решая, какой темп, громкость и эмоциональный оттенок будут у каждого фрагмента. Абсолютная память и анализ для дирижера – качества из категории must have. Дирижер держит в голове партитуру для десятков партий одновременно. Он моментально слышит, кто из музыкантов ошибся или сыграл фальшиво, и одновременно управляет динамикой и темпом всего коллектива. В итоге интерпретация дирижера должна стать отточенным шедевром, задевающим струны души слушателей.

Мой отец, народный артист СССР и Казахской ССР, лауреат Государственной премии КазССР, профессор Шамгон Сагаддинович Кажгалиев, несомненно, принадлежал к числу мастеров творческой интерпретации. Больше полувека он стоял за главным дирижерским пультом трех академических коллективов: Казахского государственного оркестра народных инструментов им. Курмангазы (1953–1991), Государственного симфонического оркестра КазССР (1967–1971) и Карагандинского оркестра народных инструментов им. Таттимбета (1991–1999). Его вклад в развитие национальной музыкальной культуры невозможно переоценить или оспорить.

Выдающийся дирижер родился в июне 1927 года в Уральской области, в той части, которая называлась когда-то Букеевской Ордой. Его тяга к музыке сказалась очень рано – в пять лет отец впервые взял в руки домбру, что, на мой взгляд, не случайно, ведь в четвертом поколении по материнской линии его род восходит к Курмангазы. Окончив школу, он переехал в Алма-Ату, чтобы поступить в недавно открывшую­ся консерваторию. Его приняли на три специальности сразу: домбра – по классу Кали Жантлеуо­ва, скрипка – по классу Иосифа Лесмана и дирижирование – по классу Ахмета Жубанова и Леонида Шаргородского. Будучи студентом, Шамгон Кажгалиев был привлечен Жубановым в качестве его ассистента для работы в оркестре им. Курмангазы. С этого момента, пожалуй, начинается прочная связь, предопределенная Всевышним, которая соединит деятельность молодого казахского дирижера и будущий расцвет и всемирную славу оркестра им. Курмангазы.

После окончания консерватории карьера отца бурно пошла вверх. Первым ярким и знаменательным событием в его профессиональной деятельности явилось участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте в 1953 году, откуда оркестр им. Курмангазы вернулся с триум­фом, получив первую премию и золотую медаль лауреата. После этого отцу присвоили звание заслуженного артиста КазССР и назначили главным дирижером и художественным руководителем оркестра. Начались многочисленные гастроли – Москва, Ленинград, Рига, Таллин, Баку, Ташкент… В 1957 году состоялось грандиозное турне по КНР, во время которого Шамгон Кажгалиев познакомился с самим Мао Цзэдуном и премьер-министром Китая Чжоу Эньлаем. К слову, маршал Климент Ворошилов, бывший тогда председателем Президиума Верховного Совета СССР, после своего визита в Китай выступил на страницах «Казахстанской правды» со словами признательности творческому коллективу: «Это ансамбль мирового уровня. Он достоин представлять казахское искусство и в Париже, и в Лондоне, и в Риме, и в Берлине, не говоря о Вашингтоне». Будущая история оркестра это подтвердила.

Реформатор оркестра

В 1960 году Шамгон Кажгалиев решает ехать в Ленинград, чтобы продолжить обучение, и поступает на факультет оперно-симфонического дирижирования Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Многое в профессиональном плане дал отцу город на Неве. Это и совершенствование мануальной техники, и работа с оркестром, и чтение партитур, и интерпретация музыкальных произведений… Отец серьезно изучал весь огромный пласт мировой оперной, симфонической, балетной и инструментальной музыки, а также собрал огромную фонотеку и партитуры классики – от Гайдна и Генделя до Бартока, Хиндемита и Шенберга.

С симфоническим оркестром Казахстана Шамгон Кажгалиев подготовил и записал для телевидения много программ классичес­кой музыки, произведения современных казахских композиторов, а также поставил оперу «Фауст» на сцене ГАТОБ им. Абая. В 1971 году он вновь возглавил оркестр им. Курмангазы. Коллектив всегда позиционировался властями как музыкальный полпред рес­публики, он выезжал в Москву на все правительственные концерты, декады и дни казахского искусства в союзных рес­публиках и дальнем зарубежье. Среди артис­тов оркест­ра отец имел непререкаемый авторитет. И здесь стоит рассказать о том сис­темном вкладе, который Шамгон Кажгалиев внес в развитие отечест­венной дирижерской школы и становление казахского народного оркестра как институции.

В одном из своих интервью отец говорил, что над проблемой модернизации инструментария оркестра он стал задумываться еще с 50-х годов. Ему удалось провести ряд нововведений – акустических, тембральных, технических, динамических. Так, к примеру, была осуществлена модификация кобыза. Традиционные струны отец решил заменить на металлические, которые давали более сильный, мощный оркестровый звук. Внутри группы кобызов были разработаны кобыз-прима I и II, кобыз-альт и кобыз-бас. Они изготавливались в Москве в экспериментальной мастерской, и отец регулярно ездил туда, чтобы лично проверять производимый звук во вновь создаваемом корпусе инструмента. По итогам апробации оркестр получил мультирегистровые инструменты в рамках каждого вида.

Этот вклад и заслуги Шамгона Кажгалиева как реформатора оркестра им. Курмангазы абсолютно бесценны по двум причинам. Во-первых, за счет модернизации и пополнения инструментария, позволивших расширить и обогатить звуковую палитру, коллектив – когда-то небольшой фольк­лорный ансамбль, состоявший из домбристов-самородков, – в ходе поэтапных преобразований развился в полнокровный, многотемб­ровый оркестр. Во-вторых, все созданные в дальнейшем профессиональные коллективы казахских народных инструментов строили свой состав и структуру «по лекалам» оркестра им. Курмангазы, которые внедрил Шамгон Кажгалиев. Этот непростой процесс реконст­рукции и модернизации отец отстоял в нелегкой борьбе, пройдя ожесточенную критику оппонентов и полемику в центральной печати республики и в высоких властных кабинетах. Свою правоту новатора он подтвердил всей дальнейшей творческой судьбой оркестра, который стал поистине символом национальной культуры Казахстана.

С именем Шамгона Кажгалиева связан золотой век Государственного академического оркестра им. Курмангазы, достигшего при нем пика своей славы. Об этом как о неоспоримом факте всегда говорили музыковеды Казахстана Анатолий Кельберг и Юрий Аравин, а также многочисленные иностранные СМИ и рецензии солидных профессиональных музыкальных изданий. Так, главный дирижер и художественный руководитель Русского народного оркестра Новосибирской филармонии Владимир Гусев после одного из концертов оркестра говорил: «Я восхищен. Это коллектив большой культуры, высочайшего художественного вкуса и класса». Не менее красноречив и такой пример: во время проведения международной конференции ВОЗ в Алма-Ате в 1978 году кюй Курмангазы «Сары-Арка» в исполнении оркестра под управлением Шамгона Кажгалиева одномомент­но передавался 46 радиостанция­ми мира. Все это – свидетельства бесценного вклада в развитие духовных ценностей и культурного имиджа Казахстана.

Для оркестра им. Курмангазы Шамгон Сагаддинович и его коллеги обработали и оркестровали около трех тысяч казахских песен и песен народов мира, инструментальные наигрыши, произведения русских и зарубежных классиков. Ныне репертуар коллектива богат как в жанровом, так и в стилистическом плане – от небольших пьес до монументальных сложнейших симфонических полотен. Раздел аккомпанемента изобилует крупными инструментальными концертами, пьесами, ариями и целыми оперными фрагментами, вокально-хоровыми сценами.

Необходимо отметить, что под руководством Шамгона Кажгалие­ва еще один оркестр Казахстана – Карагандинский оркестр им. Таттимбета – творчески вырос и получил звание «Академический». Более того, новаторский подход отца проявился в том, что он осуществил постановку оркестром им. Таттимбета опер «Абай» и «Қыз-Жібек», раскрыв богатые возможности народных инструментов в исполнении крупных симфонических произведений.

Наследие,

достойное памяти

Отдельно хочется сказать о педагогической деятельности отца. Профессор Шамгон Кажгалиев преподавал в консерватории с самого начала трудовой деятельности, но специальная кафедра оркестрового дирижирования была открыта только в 1966 году. Он возглавлял ее на протяжении 20 лет, подготовив многих специа­листов, которые ныне работают в крупнейших творческих организациях Казахстана, Германии, Монголии и Кыргызстана. В последующие годы постановка учебного процесса претерпела много изменений, увы, не в лучшую сторону. Для стимулирования профессионального роста дирижерских кадров в 2001 году был проведен I Республиканский конкурс дирижеров народных оркестров им. Шамгона Кажгалиева. Отец сам разработал его программу в соответствии с меж­дународной практикой – три тура, оценка профессиональных навыков и знаний, работа с оркестром. Все победители этого конкурса впоследствии стали крупными мастерами своего дела. Кроме того, отец выступил организатором конкурсов солистов-инструменталистов «Курмангазы» (1983), «Дина» (1996), «Таттимбет» (2001), «Даулеткерей» (2001), а также фестивалей оркестров.

В преддверии 100-летнего юбилея маэстро мне хочется выразить мнение многих неравнодушных людей о необходимости достойно увековечить память корифея отечественного музыкального искусства, гордости казахской культуры, легендарного дирижера Шамгона Сагаддиновича Кажгалиева. Представляется справедливым присвоить его имя оркестру казахских народных инструментов в столице Казахстана, а также назвать в его честь улицы в Алматы и Астане. Особое внимание следует уделить подготовке и проведению на высоком уровне мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения маэстро, которое будет отмечаться в 2027 году. Юбилей мог бы стать событием международного и общенационального значения. В этой связи заслуживает рассмотрения вопрос о включении юбилейной даты в календари памятных дат ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ.

В программу юбилейных мероприятий могли бы войти Международный конкурс дирижеров им. Шамгона Кажгалиева, научно-практические и студенческие конференции, круглые столы и форумы, организованные Казахской национальной консерваторией им. Курмангазы в Алматы и Казахским национальным университетом искусств им. К. Байсеи­товой в Астане. Кульминацией юбилея могли бы стать торжест­венные концерты народных и симфонических оркестров в Астане и Алматы, а также памятные концертные программы в Караганде и Уральске – городах, связанных с жизнью и творчес­ким путем маэстро.

Такие мероприятия станут достойной данью памяти выдаю­щемуся музыканту, педагогу и дирижеру, внесшему неоценимый вклад в развитие казахской музыкальной культуры и оставившему яркое наследие для будущих поколений.