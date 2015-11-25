​Инвесторы под защитой

При инвестиционном омбудсмене работает рабочая группа, в составе которой руководители, заместители руководителей Генеральной прокуратуры, представители министерств юстиции, национальной экономики, иностранных дел, энергетики, финансов, сельского хозяйства, образования и науки, культуры и спорта, здравоохранения и социального развития.

В задачи рабочей группы входит решение проблем, возникающих в ходе инвестиционной деятельности, а также выработка предложений для внесения изменений в законодательство для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

Министерство по инвестициям и развитию сообщает, что с июня 2014 года запущена online-платформа на сайте www.invest.gov.kz для получения сообщений инвесторов в электронном формате. На сегодня ведомством рассмотрено порядка 50 обращений иностранных и отечественных инвесторов, из которых почти 65% имеют положительный результат, остальные находятся в работе.